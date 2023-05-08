للحجاج القادمين من خارج المملكة.. هذه التطعيمات ضرورية قبل السفر

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قدمت الدكتورة رجاء الردادي، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، نصائح بشأن مخاطر الأمراض المعدية في السفر، والنصائح الصحية قبل السفر، والتوصيات العالمية لتطعيمات ما قبل السفر، والتطعيمات اللازمة قبل السفر.

ونصحت رئيس المجلس العلمي للبورد السعودي للطب الوقائي، ورئيس مكتب جدة للجمعية السعودية للوبائيات، بالاطلاع على المستجدات الصحية قبل السفر عن طريق زيارة المواقع الإلكترونية التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض ومنظمة الصحة العالمية، والحصول على المعلومات عن التطعيمات أو الحالة الصحية الواجب التمتع بها لدخول البلد.

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مراجعة عيادة طب السفر

وأشارت إلى أهمية مراجعة عيادة طب السفر عند التحضير للسفر للخارج، التي من شأنها أن تقدم المعلومات والاستشارة والتطعيمات والأدوية اللازمة حسب وجهة السفر.

وأوصت يزيارة الطبيب قبل 4 إلى 6 أسابيع من تاريخ السفر واصطحاب نسخة عن سجل التطعيمات الخاصة ولائحة بالأدوية التي تستخدم ومخطط السفر، وفقًا لصحيفة “الوطن”.

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تطعيمات الحجاج القادمين للمملكة

وكشفت الردادي خلال حديثها في ندوة صحفية نظمتها الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، التطعيمات الخاصة بالحجاج المسافرين من خارج المملكة وهي:

-لقاح المكورات السحائية.

-لقاح الأنفلونزا الموسمية.

-كوفيد-19.

-الحمى الصفراء للقادمين من دول المناطق الموبوءة.

من جهتها، أوصت الدكتوره فخر بنت زهير الأيوبي، استشاري صيدلي سريري بجامعة الملك سعود، الحجاج بضرورة أخذ التطعيمات بفترة كافية قبل الحج لوقاية الحجاج من الأمراض.

ومن التطعيامات التي يوصى بها للحجاج:

-اللقاح ضد الإنفلونزا.

-تطعيم الحمى الشوكية الرباعية.

-تطعيم المكورات الرئوية.

-التطعيم ضد الالتهاب الكبد الفيروسي أ / ب/.

-تطعيم ضد مرض التهاب السحايا (وذلك قبل السفر بعشرة أيام).

-التطعيم ضد مرض الحصبة والنكاف.

-التطعيم ضد الحمى الصفراء.

وأشارت الأيوبي إلى أن توعية المجتمع بأهمية التطعيمات أو اللقاحات لتحصين المجتمع من الأمراض المعدية، هو أمر ضروري؛ لإيجاد مجتمع سعودي صحي خال من الأمراض المعدية والأوبئة، خاصة أن المملكة هي دولة الحرمين الشريفين وتستقطب المسلمين من كل بقاع الأرض، لذلك حرصًا على سلامة الجميع لابد من نشر الوعي بالتطعيمات وأهمية المحافظة عليها.