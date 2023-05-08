الكونغو الديمقراطية.. ارتفاع عدد قتلى الفيضانات إلى نحو 400 (صور)

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ارتفعت حصيلة الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي طالت مناطق في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية 394 قتيلاً على الأقل مع انتشال جثث إضافية، وفق ما أفاد مسؤول محلي الأحد.

فيضانات وأمطار غزيرة

وتعرضت مناطق في إقليم جنوب كيفو (شرق) إلى فيضانات ليل الخميس، حيث كانت قريتا بوشوشو ونياموكوبي، الأكثر تضررًا، بعد يومين على أمطار غزيرة شهدتها رواندا المجاورة.

وتعهدت حكومة رواندا، السبت، تخصيص نحو 100 مليون دولار لإصلاح الأضرار.

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انتشال 394 قتيلاً

وقال توماس باكينغا، المسؤول المحلي في منطقة كاليهي، في مؤتمر صحفي، الأحد، إن “الوفيات الناجمة عن الفيضانات والانهيارات الأرضية تستمر في الازدياد، فيما تم حتى الآن انتشال 394 جثة”.

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تدمير المباني ودفن الضحايا تحت الأنقاض

وأدى هطول الأمطار الغزيرة في البلد الإفريقي إلى حدوث فيضانات تسببت في غمر ضفاف نهر تشيبيرا وتدمير المباني ودفن الضحايا تحت الأنقاض.

وأشار باكينغا إلى أن عمليات دفن الضحايا في القريتين الأكثر تضررًا بدأت السبت.

وأشار إلى أن المئات أصيبوا ووصل فريق من الأطباء لرعايتهم، مضيفًا أن الأهالي والمنظمات الإنسانية والسلطات المحلية تواصل طلب المساعدة الطارئة للمصابين والأسر المتضررة.

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إجراءات إغاثية حكومية

بدوره، قال ثيو نغوابيدجي، حاكم إقليم جنوب كيفو، إن حكومة الإقليم أرسلت إمدادات طبية وغذائية ولوازم للمأوى إلى المتضررين.

وأضاف أن الحكومة اتخذت إجراءات لتجنب تداعيات كوارث مماثلة، بما فيها نقل السكان الذين يعيشون في مناطق عالية الخطورة.

وكانت حصيلة غير نهائية أعلنتها السلطات ليل الجمعة بلغت 170 قتيلاً.

وعلى إثرها، أعلن رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، اليوم الاثنين، يوم حداد وطني.

وقال إن الحكومة المركزية أرسلت فريقًا لإدارة الأزمات إلى جنوب كيفو لدعم حكومة الإقليم.

وكانت تقارير إعلامية محلية قالت إن أكثر من 780 أسرة تشردت إثر الفيضانات التي ضربت منطقة أوفيرا في جنوب كيفو، خلال الأسبوع الماضي.​​​​​​​

تجدر الإشارة إلى أنّ منطقة شرق إفريقيا تشهد فيضانات متكررة في مواسم الأمطار، والأمر مرشّح للتفاقم، إذ إنّ من شأن التغيّر المناخي الحاصل أن يرفع وتيرتها، وكذلك حدّتها بحسب ما يحذّر منه خبراء في المناخ.