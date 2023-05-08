الخارجية الإيرانية تؤكد تعرض موقعها لهجوم إلكتروني

تواصل – وكالات:

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية وقوع هجوم إلكتروني على موقعها الإعلامي، إلا أنها نفت تقارير عن تسرب وثائق وبيانات.

اختراق 75 خادمًا إليكترونيًا

وأعلن متسللون مقربون من جماعة «مجاهدي خلق» الإيرانية اختراقاً كبيراً، على ما يبدو، لـ75 خادماً إلكترونياً من عشرات المواقع الناطقة باسم وزارة الخارجية الإيرانية.

وذلك في أحدث الهجمات السيبرانية التي تستهدف مراكز ومنشآت حكومية إيرانية، وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

ونشرت المجموعة التي تطلق على نفسها «الانتفاضة حتى الإطاحة» عبر حسابها على «تليجرام» بيانات نحو 11 ألفاً من منتسبي الجهاز الدبلوماسي في «الخارجية»، حصلوا عليها في اختراق خوادم «الخارجية» الإيرانية. وتتضمن البيانات الأسماء المستعارة التي يستخدمها المنتسبون.

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الخارجية الإيرانية تنفي تسريب وثائق وقواعد بيانات

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، ناصر كنعاني، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إن الموقع الإعلامي للوزارة تعرض للاختراق، إلا أنه تم اتخاذ “الإجراءات الضرورية” على الفور لاستعادة الموقع، وهو متاح الآن للجمهور.

كما نفى المسؤول الإيراني المزاعم المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسريب وثائق وقواعد بيانات واختراق أنظمة الوزارة.

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المعلومات المنسوبة للخارجية الإيرانية مزيفة

وشدد المتحدث أيضًا على أن المعلومات والصور المنشورة باسم وزارة الخارجية الإيرانية في الفضاء الإلكتروني “مزيفة ولا أساس لها من الصحة، ولا علاقة لها بأحداث اليوم وهي مجرد مبالغة إعلامية”.

وأضاف أن الموقع الإعلامي لوزارة الخارجية فقط هو الذي تعرض للهجوم من قبل مخترق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور وهو متاح الآن للجمهور.

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