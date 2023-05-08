الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
الخارجية الإيرانية تؤكد تعرض موقعها لهجوم إلكتروني
عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق
ميزة جديدة من “جوجل”.. إمكانية مشاركة الملفات بين الأندرويد وويندوز عالميًا
بكيت كالأطفال.. قس بريطاني يعتنق الإسلام في دولة عربية
ذكرت في 33 موضعًا بالقرآن.. تعرف على أول ساعة كونية عرفها الإنسان
في جميع المراحل.. خطة لتطوير ورقمنة المناهج الدراسية خلال 3 سنوات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الخارجية الإيرانية تؤكد تعرض موقعها لهجوم إلكتروني

الخارجية الإيرانية تؤكد تعرض موقعها لهجوم إلكتروني

الخارجية الإيرانية تؤكد تعرض موقعها لهجوم إلكتروني
٠٤:٤٢:٢٢ ص، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – وكالات:

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية وقوع هجوم إلكتروني على موقعها الإعلامي، إلا أنها نفت تقارير عن تسرب وثائق وبيانات.

اختراق 75 خادمًا إليكترونيًا

وأعلن متسللون مقربون من جماعة «مجاهدي خلق» الإيرانية اختراقاً كبيراً، على ما يبدو، لـ75 خادماً إلكترونياً من عشرات المواقع الناطقة باسم وزارة الخارجية الإيرانية.

وذلك في أحدث الهجمات السيبرانية التي تستهدف مراكز ومنشآت حكومية إيرانية، وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

ونشرت المجموعة التي تطلق على نفسها «الانتفاضة حتى الإطاحة» عبر حسابها على «تليجرام» بيانات نحو 11 ألفاً من منتسبي الجهاز الدبلوماسي في «الخارجية»، حصلوا عليها في اختراق خوادم «الخارجية» الإيرانية. وتتضمن البيانات الأسماء المستعارة التي يستخدمها المنتسبون.

اقرأ أيضًا:

لا نقبل تسميتها بـ”العدو”.. رئيس إيران: المملكة دولة كبيرة والعلاقات معها ستغير معادلات المنطقة

الخارجية الإيرانية تنفي تسريب وثائق وقواعد بيانات

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، ناصر كنعاني، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إن الموقع الإعلامي للوزارة تعرض للاختراق، إلا أنه تم اتخاذ “الإجراءات الضرورية” على الفور لاستعادة الموقع، وهو متاح الآن للجمهور.

كما نفى المسؤول الإيراني المزاعم المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسريب وثائق وقواعد بيانات واختراق أنظمة الوزارة.

اقرأ أيضًا:

كندا تعلن فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران

المعلومات المنسوبة للخارجية الإيرانية مزيفة

وشدد المتحدث أيضًا على أن المعلومات والصور المنشورة باسم وزارة الخارجية الإيرانية في الفضاء الإلكتروني “مزيفة ولا أساس لها من الصحة، ولا علاقة لها بأحداث اليوم وهي مجرد مبالغة إعلامية”.

وأضاف أن الموقع الإعلامي لوزارة الخارجية فقط هو الذي تعرض للهجوم من قبل مخترق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور وهو متاح الآن للجمهور.

اقرأ أيضًا:

متحدث الخارجية الإيراني: نشكر قيادة المملكة لتعاونهم في إجلاء 65 شخصا من رعايانا

الكلمات الدلالية:
إيران الخارجية الإيرانية الفضاء الإلكتروني قواعد بيانات هجمات سيبرانية هجوم إلكتروني على موقع الخارجية الإيرانية وثائق

مواد ذات صلة

المزيد
الضمان الصحي يتجه لرفع قيمة “التأمين” على المدخنين

الضمان الصحي يتجه لرفع قيمة “التأمين” على المدخنين

٠٨:٢٤ ص، الأثنين، ٠٨ سبتمبر ٢٠١٤
بالفيديو.. أوكرانيون يفككون صاروخا روسيا قبل انفجاره

بالفيديو.. أوكرانيون يفككون صاروخا روسيا قبل انفجاره

٠١:٢٥ ص، الخميس، ١٠ مارس ٢٠٢٢
“اكسبرو” تُعلن أسماء الجهات الحكومية الفائزة بجائزة التميز العملي والمؤسسي

“اكسبرو” تُعلن أسماء الجهات الحكومية الفائزة بجائزة التميز العملي والمؤسسي

٠٤:٢٠ م، الأربعاء، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
مذكرة تفاهم بين مؤسسة محمد بن فهد و«تراحم» لتوظيف السجناء المفرج عنهم

مذكرة تفاهم بين مؤسسة محمد بن فهد و«تراحم» لتوظيف السجناء المفرج عنهم

١١:١٣ ص، الثلاثاء، ٢٦ يناير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *