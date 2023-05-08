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عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق

عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق

عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق
٠٤:٠٤:٢١ ص، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة.

أمطار وسيول وبرد على 5 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، والباحة، تمتد الى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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سحب ممطرة ورياح نشطة على 4 مناطق

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، والمدينة المنورة.

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزء الشمالي والأوسط.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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