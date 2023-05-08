ميزة جديدة من “جوجل”.. إمكانية مشاركة الملفات بين الأندرويد وويندوز عالميًا

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أطلقت جوجل رسميًا ميزة إمكانية مشاركة الملفات بين الأندرويد وويندوز المعروفة باسم المشاركة عن قرب Nearby Share في جميع دول العالم على أجهزة الحاسوب بنظام تشغيل ويندوز.

مشاركة الملفات عبر تطبيق جديد

ويمكن تجربة الميزة الجديدة على أجهزة الحاسوب العاملة بنظام ويندوز عبر تطبيق جديد متاح للتحميل بنسخة تجريبية Beta من خلال موقع الأندرويد الرسمي على الأجهزة المدعومة.

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توفير عنصر الأمان أثناء النقل

وتمكن هذه الميزة من نقل المستندات والصور ومقاطع الفيديو وغيرها من أنواع الملفات بين أجهزة ويندوز والأندرويد القريبة من بعضها، يُضاف إلى ذلك عنصر الأمان إذ تُشفر الملفات عند نقلها.

خطوات تنفيذ مشاركة الملفات

وبعد تنزيل وتثبيت التطبيق على الحاسوب بنظام ويندوز ثم تشغيله، سوف يُطلَب من المستخدم تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص به أو الاستمرار بدون إدخال الحساب.

بعدها، يمكن ضبط بعض الإعدادات مثل التحكم في ظهور الحاسوب للأجهزة الأخرى كما هو الحال في خاصية Nearby Share على نظام الأندرويد.

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مميزات جديدة في عملية مشاركة الملفات

ويمكن اختيار ظهور جهاز الحاسوب للجميع أو لجهات الاتصال فقط أو للأجهزة المتصلة أو لا أحد. أخيراً، سوف ينقلك التطبيق إلى نافذة جديدة من خلالها يمكن إرسال أو استقبال ما تود من ملفات مع أجهزة الأندرويد القريبة.

وعند تجربة التطبيق على حواسيب ويندوز، لوحظ أنه يتعرف على هواتف الأندرويد القريبة بسهولة كما ينقل الملفات بسرعة وخاصةً إن سُجّل الدخول بنفس حساب جوجل على الجهازين في آن واحد، حيث تُقبل عملية النقل تلقائيًا حتى وإن كانت الشاشة مغلقة.

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بعض المتطلبات الواجب توافرها

وهناك بعض المتطلبات الواجب توافرها حتى تعمل ميزة المشاركة عن قرب Nearby Share بنجاح، ومنها:

1 – أن يكون جهاز الحاسوب بمعمارية 64 بت مع نظام تشغيل ويندوز 10 فما أحدث.

2 – أن يكون جهاز الأندرويد بنظام تشغيل Android 6 فما أحدث.

3 – ضرورة تفعيل خاصيتي البلوتوث والوايفاي على الجهازين واتصالهما بنفس شبكة الوايفاي.

4 – أن يكون كلا الجهازين في نطاق 16 قدمًا أو 5 أمتار من بعضهما البعض كحد أقصى.

كانت جوجل قد أطلقت خاصية المشاركة عن قرب Nearby Share عام 2020 على أجهزة الأندرويد من أجل تسهيل عملية تبادل ومشاركة الملفات بين الهواتف والأجهزة اللوحية العاملة بنظام الأندرويد، وكذلك حواسيب كروم بوك، لتكون متاحة الآن على ما يزيد على 3 مليارات جهاز نشط حول العالم بحسب جوجل، قبل أن تعلن عن إطلاق الميزة على أجهزة الحاسوب بنظام ويندوز.