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ذكرت في 33 موضعًا بالقرآن.. تعرف على أول ساعة كونية عرفها الإنسان
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ذكرت في 33 موضعًا بالقرآن.. تعرف على أول ساعة كونية عرفها الإنسان

ذكرت في 33 موضعًا بالقرآن.. تعرف على أول ساعة كونية عرفها الإنسان

ذكرت في 33 موضعًا بالقرآن.. تعرف على أول ساعة كونية عرفها الإنسان
٠٣:٠٧:٣٥ ص، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية، د. خالد بن صالح الزعاق، إن الشمس هي أقدم ساعة كونية عرفها الإنسان، لحساب ساعات النهار، والنجوم هي أول ساعة كونية لمعرفة ساعات الليل.

أساس الخليقة

وتابع الزعاق، في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه على “تويتر”، أن الشمس هي أساس الخليقة، ومع شروقها تبدأ الحياة، ومع غروبها تسكن.

كما أنه الشمس حجر الزاوية، كما أورد الزعاق، في فسيولوجية الحياة برمتها، ولأهميتها ذكرها الله -عز وجل- في 33 موضعا في القرآن الكريم.

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وفي فيديو سابق، أن العرب القدماء سموا علم الفلك بعلك الحياة، وكانوا يتفاخرون فيما بينهم بمدى معرفتهم بدقائق هذا العلم.

علم الحياة أو الهيئة

ولفت الزعاق، إلى أن اهتمام العرب بعلم الفلك، وتسميته بعلم الحياة، أو علم الهيئة، راجع إلى أنه يسهم في حياتهم اليومية، ومعرفة مواعيد الفصول والزراعة، وارتباط علم الفلك بأهل الصحراء الجافة، وأهل الترحل والتنقل.

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الكلمات الدلالية:
أقدم ساعة كونية أول ساعة كونية الشمس والنجوم خالد الزعاق علم الفلك

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