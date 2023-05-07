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حشرة تفتك بـ60 مليون شجرة زيتون في هذه الدولة
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حشرة تفتك بـ60 مليون شجرة زيتون في هذه الدولة

حشرة تفتك بـ60 مليون شجرة زيتون في هذه الدولة

حشرة تفتك بـ60 مليون شجرة زيتون في هذه الدولة
٠٢:٣٩:٢١ ص، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف خبراء أن أكثر من 21 مليون شجرة معرضة لخطر البكتيريا في مناطق مختلفة من دولة إيطاليا.
فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن ظاهرة موت الأشجار قد تسهم في أزمة نقص بزيت الزيتون.

60 مليون شجرة

وتأكد أن نحو 60 مليون شجرة في البلاد باتت تحت تهديد البكتيريا، مما دعا علماء لإطلاق تحذيرات بعد انتشار بكتيريا حملتها حشرات طيارة قضت على ثلث 60 مليون شجرة زيتون.

بعد إسبانيا

وأشارت تحذيرات العلماء إلى أن هذا “الزيت الذهبي” قد يصبح نادرا وأغلى ثمنا في ثاني أكبر منتج للزيت في العالم، إيطاليا، بعد إسبانيا التي تعاني أساسا من الجفاف، حسبما نقل موقع “لبنان 24”.

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تحذير السلطات المحلية

وظهرت البكتيريا المعروفة باسم “Xylella Fastidiosa” باللاتينية، قبل 10 سنوات تقريبا، في منطقة بوغليا الغنية بأشجار الزيتون والتي تعد مصدراً أساسيا لزيت الزيتون، بينما حذرت السلطات المحلية أنه في حال عدم التدخل، فستكون هناك كارثة مرتقبة في محصول الزيتون.

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