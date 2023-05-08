في جميع المراحل.. خطة لتطوير ورقمنة المناهج الدراسية خلال 3 سنوات

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تعمل وزارة التعليم، على خطة متكاملة لتطوير المناهج الدراسية في جميع المراحل ورقمنة المناهج الدراسية على مدار ثلاث سنوات؛ بحيث تتاح بشكل تفاعلي وفق أحدث تقنيات التعليم الإلكتروني.

خطة تطوير المناهج الدراسية

وتتضمن الخطة، تطوير مناهج الدراسات الإسلامية وفق المنهج التكاملي لتعزيز الترابط بين مجالات العلوم الإسلامية بحسب الموضوعات، وتطوير مناهج الدراسات الاجتماعية من خلال تعزيز دورها في تنمية الشخصية الوطنية وربط الطالب بقيادات الوطن، وفقا لـ”المدينة”.

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تأليف مناهج للغة العربية

كذلك تشتمل الخطة، على تأليف مناهج للغة العربية تعنى بجميع مهارات اللغة وتعزيز الفهم القرائي مع دعمها للطلاب في مهارات الاختبارات الدولية ومتطلبات الثورة الصناعية الخامسة، وتطوير مناهج اللغة الانجليزية في المرحلة الثانوية، بإضافة تدريس اللغة لأغراض محددة.

ووفقا للخطة، سيتم تطوير مناهج العلوم والرياضيات بما يتفق مع التوجهات العالمية الحديثة، ويدعم الطلاب في المنافسات الدولية وفقًا لآخر الإصدارات في السلاسل العالمية واستكمال تطبيق سلسلة المهارات الرقمية لتشمل صفوف المرحلتين الابتدائية والمتوسطة والمرحلة الثانوية.

مناهج لذوي اضطرابات طيف التوحد

كما تتضمن الخطة، استحداث مناهج دراسية متخصصة لفئة الطلاب الموهوبين تضمن حصولهم على معارف نوعية في المجالات ذات الأولية واستحداث مناهج دراسية لفئة الطلاب ذوي اضطرابات طيف التوحد تكفل حصولهم على التعليم الجيد، واستكمال تطوير مناهج تطوير رياضات الدفاع عن النفس بحيث تشمل المرحلة المتوسطة.

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