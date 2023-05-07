حصيلة صادمة.. 137 شخصًا ينهون حياتهم بدولة عربية

تواصل – فريق التحرير:

كشف مسؤول في القطاع الصحي، في الأردن، عن أرقام صادمة لحالات جرائم القتل، فضلا عن إنهاء الحياة، التي ارتفعت معدلاتها مؤخرا.

الذكور بنسبة أعلى

وقال د. ماجد الشمايلة، مدير إدارة الطب الشرعي بوزارة الصحة الأردنية، إن حوادث إنهاء الحياة بلغت في عام 2022، 137 حالة، منهم 104 للذكور و33 للإناث. فوق 15 عاما،

جرائم القتل

وفيما يتعلق بجرائم القتل بلغت 119 جريمة تعاملت معها مراكز الطب الشرعي في الأردن، بينها 91 للذكور و 28 للإناث، حسب وكالة “عمون”.

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2021 هي الأعلى

وحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة فإن عدد حالات إنهاء الحياة المسجلة للعام 2021، هي الأعلى منذ 2017، ووصلت إلى 130 حالة، مقابل 142 حالة في 2018.

وارتفع عدد جرائم القتل عام 2022 إلى 118 بزيادة 14 جريمة عن المسجلة عام 2021، وفي المقابل انخفضت حالات إنهاء الحياة العام الماضي إلى 145 نزولا من 167 خلال 2021.

غير أن المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي الـ17 حول حالة حقوق الإنسان في البلاد، أشار إلى ارتفاع حالات التخلص من الحياة بواقع 140 حالة، مقارنة مع 116 حالة في 2019.