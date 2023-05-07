جامعة الجوف تعلن عن برامج الدراسات العليا للدبلوم العالي والماجستير

أعلنت جامعة الجوف مُمثلة بعمادة الدراسات العليا عن فتح باب القبول للتسجيل في برامج الدراسات العليا المدفوعة (برسوم دراسية) لدرجتي الدبلوم العالي والماجستير للعام الجامعي 1445هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

البرامج المتاحة:



1- التخصصات الصحية:

– ماجستير الصحة العامة.

– ماجستير علوم الاستعاضة السنية.

– ماجستير علوم المختبرات الإكلينيكية.

– ماجستير مكافحة العدوى.

2- التخصصات العلمية:

– ماجستير العلوم في الطاقة المتجددة.

– ماجستير العلوم في الأمن السيبراني.

– ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي.

– ماجستير العلوم في الرياضيات.

– ماجستير العلوم في الكيمياء.

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3- التخصصات الإدارية والإنسانية والتربوية:

– ماجستير الفقه وأصوله.

– ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي.

– ماجستير التربية في الإرشاد النفسي.

– الدبلوم العالي في إدارة الموارد البشرية.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم اليوم الاثنين بتاريخ 1444/10/18هـ الموافق 2023/05/08م وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1444/10/25هـ الموافق 2023/05/15م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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