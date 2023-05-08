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بكيت كالأطفال.. قس بريطاني يعتنق الإسلام في دولة عربية
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بكيت كالأطفال.. قس بريطاني يعتنق الإسلام في دولة عربية

بكيت كالأطفال.. قس بريطاني يعتنق الإسلام في دولة عربية

بكيت كالأطفال.. قس بريطاني يعتنق الإسلام في دولة عربية
٠٣:٠٩:٠٠ ص، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

روى قس بريطاني، أسلم حديثا، قصته مع الإسلام، منذ بداية معرفته، والمعلومات المغلوطة التي اصطدم بها، إلى أن أنار الله قلبه بنور الإسلام، واعتنقه.

عرفت الإسلام من طفل صغير

وقال البريطاني ، الذي صار اسمه “توفيق إدريس”: كل ما كنت أعرفه عن المسلمين، هو ما أخبرني به التلفاز، أنهم يقطعون يدك، وأنهم يفجرون أنفسهم، وأنهم يضربون النساء.

وتابع: معرفتي بالإسلام جاءت عن طريق طفل صغير في الشارع، ينظف الأحذية، حينما زرت مصر، وليس عن طريق شيخ كبير، أو شخص عالم بأمور الدين.

وروى أنه شاهد الطفل في أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة، فاتجه نحوه، وعندما لاحظ الطفل أنه أجنبي، فحياه بصوت واضح وقال له: “السلام عليكم”، فعرف معنى الجملة، وبدأت نظرته للإسلام تتغير، بالمزيد من البحث والدراسة.

نشأ إدريس وسط عائلة كاثوليكية، وترقى في المناصب الكنسية، حتى أصبح قسيسا، وحاز درجة علمية في علم اللاهوت من روما، قبل أن يقرر التخلي عن كل ذلك واعتناق الإسلام، حسب تقرير مصور نشرته وسائل إعلام.

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ذكر النبي ﷺ 

وأورد إدريس أنه يجد نفسه كلما ذكر النبي محمد ﷺ، تملأ الدموع عينيه كالأطفال، وأنه عندما ذهب إلى مسجد مركزي في لندن، وبدأت صلاة المغرب، شعر بالخشوع، ووصف: “كان أجمل شيء عندما بدأ الإمام بتلاوة القرآن”.

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