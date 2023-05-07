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ولي العهد يستقبل نائب حاكم أبوظبي ومستشار الأمن القومي الهندي

ولي العهد يستقبل نائب حاكم أبوظبي ومستشار الأمن القومي الهندي

ولي العهد يستقبل نائب حاكم أبوظبي ومستشار الأمن القومي الهندي
٠١:٣٠:١١ ص، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ مساء يوم الأحد، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومستشار الأمن القومي الأمريكي السيد جيك سوليفان، ومستشار الأمن القومي الهندي السيد آجيت دوفال.

طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي

حضور الجانب الأمريكي

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات والروابط بين دولهم وبما يعزز النمو والاستقرار في المنطقة.

حضر اللقاء من الجانب الأمريكي، السفير الأمريكي لدى المملكة مايكل راتني، ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي السيد بريت ماكغورك، والمنسق الرئاسي في وزارة الخارجية السيد آموس هوكستين، وكبيرة مستشاري الأمن القومي السيدة أريانا بيرنجاوت.

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الأوضاع الإقليمية

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الكلمات الدلالية:
أخبار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مستشار الأمن القومي الهندي نائب حاكم أبو ظبي ولي العهد

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