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ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي

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ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي

ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي

ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي
٠١:١٣:٤٣ ص، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – مساء يوم أمس الأحد مستشار الأمن القومي الأمريكي السيد جيك سوليفان.

الأوضاع الإقليمية

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضور المسؤولين

حضر اللقاء من الجانب الأمريكي السفير الأمريكي لدى المملكة مايكل راتني، ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي السيد بريت ماكغورك، والمنسق الرئاسي في وزارة الخارجية السيد آموس هوكستين، وكبيرة مستشاري الأمن القومي السيدة أريانا بيرنجاوت.

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مساعدات إنسانية:

وفي وقت سابق، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – ، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي.

كما وجها بتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليا.

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أخبار السعودية اليوم أخبار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي ولي العهد

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