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“تقدم اقتصادي بطيء”.. دولة خليجية تحصل على نظرة سلبية من “فيتش”
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“تقدم اقتصادي بطيء”.. دولة خليجية تحصل على نظرة سلبية من “فيتش”

“تقدم اقتصادي بطيء”.. دولة خليجية تحصل على نظرة سلبية من “فيتش”

“تقدم اقتصادي بطيء”.. دولة خليجية تحصل على نظرة سلبية من “فيتش”
٠١:١٩:٠٨ ص، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وكالة فيتش سوليوشنز للتصنيفات نظرة مستقبلية سلبية لرؤية الكويت 2035، التي أطلقتها في 2016، ومن ناحية أخرى، أبدت الوكالة تفاؤلها في القطاع الخاص في المملكة والإمارات وعُمان.

إصلاحات اقتصادية عميقة

وتوقعت “فيتش”، أن يضاعف الإنفاق المرتفع فيها من قبل القطاع العام الأوسع نطاقاً من التزام الحكومات القوي بتحسين بيئة الأعمال الخاصة بالدول الثلاثة -المملكة والإمارات وسلطنة عمان- من خلال إصلاحات اقتصادية عميقة، موضحة أن هذا سيسمح بإحراز تقدم أسرع في خطط التنويع والتنمية الخاصة بكل منها.

الكويت -0- وكالة فيتش سوليوشنزا

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بيئة سياسية صعبة

وأشارت الوكالة إلى أنه وعلى عكس توقعاتها لبقية دول الخليج، ستتخلف البحرين وقطر والكويت في استراتيجيات وخطط التنويع الاقتصادي الخاصة بها.

ولفتت إلى أن الروتين في قطر والبحرين، والبيئة السياسية الصعبة في الكويت، أدى إلى تأخير التقدم في خطط التنويع الاقتصادية الخاصة بالدول الثلاث في السنوات القليلة الأخيرة، حسب “القبس”.

وأضافت إلى أن التقدم البطيء في التنويع الاقتصادي سيبقي المخاطر للكويت وقطر والبحرين أعلى من باقي دول الخليج، موضحة أن قطر والكويت ستعطيان الأولوية للتطورات في قطاع النفط.

كما أن الدولتين ستركزان على الاستثمارات الخارجية للحفاظ على مستويات مرتفعة من جودة حياة مواطنيهما.

الكلمات الدلالية:
اقتصاد الكويت اقتصاد دول الخليج دولة الكويت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني

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