“وما تخفي صدورهم أكبر”.. مليشيا الحوثي تستبيح مسجدًا بصنعاء وتمنع الأذان

تواصل- فريق التحرير:

في واقعة مؤسفة كشفت عن نوايا مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، أقدمت المليشيا على اقتحام مسجد السنة في منطقة سعوان، شرقي العاصمة صنعاء.

الحوثي يقتحم مسجدا بصنعاء:

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد اعتدت المليشيا بالضرب المبرح على الطلاب الذين يحضرون دروسًا علمية في المسجد.

ونقلت عن مصادر محلية أن مليشيا الحوثي اقتحمت المسجد عصر الأحد ومنعت رفع أذان صلاة العص.

كما منعت أيضا المصلين من الدخول لأداء الصلاة، كما قامت بإخراج الطلبة بالقوة واعتدت عليهم بالضرب.

وأفادت المصادر أيضا أن مليشيا الحوثي، زجت بالعديد من الطلاب الذين يرتادون المسجد للدروس العلمية، في السجون بعدما اقتادتهم من داخل الجامع بقوة السلاح.

اغتيال ضابط يمني:

وقبل ساعات صرح مصدر أمني يمني، أن طائرة مسيرة لمليشيات الحوثي قصفت بالقذائف مركبة كانت يستقلها العقيد توفيق الوقار وعدد من مرافقيه في طريق الكدحة الرابط بين مدينتي تعز المحاصرة والمخا المطلة على البحر الأحمر.

وأسفر الهجوم عن مقتل الضابط الأمني على الفور وإصابة مرافقيه في قصف يعد هو الثاني لمليشيات الحوثي الذي يستهدف شريان “الكدحة” الذي تشيده المقاومة الوطنية بدعم إماراتي لفك حصار تعز.

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