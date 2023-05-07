الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
جامعة الجوف تعلن عن برامج الدراسات العليا للدبلوم العالي والماجستير
الإثنين 18 شوال.. 6 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والظهر بمكة المكرمة
دراسة توضح الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض الحصبة
ولي العهد يستقبل نائب حاكم أبوظبي ومستشار الأمن القومي الهندي
“تقدم اقتصادي بطيء”.. دولة خليجية تحصل على نظرة سلبية من “فيتش”
ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“وما تخفي صدورهم أكبر”.. مليشيا الحوثي تستبيح مسجدًا بصنعاء وتمنع الأذان

“وما تخفي صدورهم أكبر”.. مليشيا الحوثي تستبيح مسجدًا بصنعاء وتمنع الأذان

“وما تخفي صدورهم أكبر”.. مليشيا الحوثي تستبيح مسجدًا بصنعاء وتمنع الأذان
٠١:١١:١٧ ص، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

في واقعة مؤسفة كشفت عن نوايا مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، أقدمت المليشيا على اقتحام مسجد السنة في منطقة سعوان، شرقي العاصمة صنعاء.

الحوثي يقتحم مسجدا بصنعاء:

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد اعتدت المليشيا بالضرب المبرح على الطلاب الذين يحضرون دروسًا علمية في المسجد.

ونقلت عن مصادر محلية أن مليشيا الحوثي اقتحمت المسجد عصر الأحد ومنعت رفع أذان صلاة العص.

كما منعت أيضا المصلين من الدخول لأداء الصلاة، كما قامت بإخراج الطلبة بالقوة واعتدت عليهم بالضرب.

وأفادت المصادر أيضا أن مليشيا الحوثي، زجت بالعديد من الطلاب الذين يرتادون المسجد للدروس العلمية، في السجون بعدما اقتادتهم من داخل الجامع بقوة السلاح.

اغتيال ضابط يمني:

وقبل ساعات صرح مصدر أمني يمني، أن طائرة مسيرة لمليشيات الحوثي قصفت بالقذائف مركبة كانت يستقلها العقيد توفيق الوقار وعدد من مرافقيه في طريق الكدحة الرابط بين مدينتي تعز المحاصرة والمخا المطلة على البحر الأحمر.

وأسفر الهجوم عن مقتل الضابط الأمني على الفور وإصابة مرافقيه في قصف يعد هو الثاني لمليشيات الحوثي الذي يستهدف شريان “الكدحة” الذي تشيده المقاومة الوطنية بدعم إماراتي لفك حصار تعز.

اقرأ أيضا

بعد 8 سنوات.. الحوثي يطلق سراح قيادي تابع للحكومة الشرعية باليمن

الكلمات الدلالية:
الحوثي اليمن صنعاء مساجد اليمن

مواد ذات صلة

المزيد
«المرور»: استخدام الجوال عند التوقف التام في الإشارة الضوئية ليس مخالفة

«المرور»: استخدام الجوال عند التوقف التام في الإشارة الضوئية ليس مخالفة

١٠:٤٩ ص، الثلاثاء، ٢٤ يناير ٢٠١٧
هل ظهر متحور جديد؟.. الصين تسجل أعلى حصيلة بكورونا خلال 6 أشهر

هل ظهر متحور جديد؟.. الصين تسجل أعلى حصيلة بكورونا خلال 6 أشهر

١١:١٠ م، الأحد، ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
الخدمة المدنية  تعلن 5 آلاف وظيفة تعليمية للنساء.. والتقديم الأحد المقبل

الخدمة المدنية  تعلن 5 آلاف وظيفة تعليمية للنساء.. والتقديم الأحد المقبل

٠٧:٤٧ ص، الأربعاء، ١٧ يونيو ٢٠١٥
ولي العهد يُغادر منى متوجهاً إلى جدة

ولي العهد يُغادر منى متوجهاً إلى جدة

٠٨:٢٤ ص، الخميس، ١٥ سبتمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *