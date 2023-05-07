أموالك وبياناتك في خطر.. فيسبوك يحذر ملايين المستخدمين

تواصل – فريق التحرير:

​حذر تطبيق فيسبوك الملايين حول العالم من رسائل احتيالية تستهدف مستخدمي التطبيق، يجري من خلالها الاستيلاء على أموال الضحايا بسبب أخطاء بسيطة يقع فيها الكثيرون ولا ينتبهون لخطورتها.

وتفصيلا، نصح تطبيق فيسبوك مستخدميه بأن يبقوا حذرين طيلة الوقت حتى لا يقعون في فخ المحتالين.

تحذير مستخدمي فيسبوك

وأكد أن المحتالين يستخدمون طرقا مشبوهة للإيقاع بضحاياهم، منها رسائل نصية تقدم من أناس ينتحلون صفة صديقك يدعون الاحتياج العاجل والفوري، أو كيانات أخرى تقدم الوهم والوعود بالاستثمار والربح السريع، بحسب صحيفة “ذا صن” الإنجليزية.

ولكن الرسالة الأخطر التي كشف عنها فيسبوك، تقدم من حساب وهمي يحمل اسم face book، يطلب فيها من المستخدم تقديم بياناته على الوجه السرعة لتحديث المعلومات وخلافه، وتحتوي على روابط خطيرة «هاكرز» تسرق بيانات المستخدم بمجرد النقر عليها.

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ونصح فيسبوك المستخدمين من أجل الوقاية من الوقوع في تلك الشباك الاحتيالية والتي تتستر بحسابات تحمل اسم Facebook أن تتمهل، خاصة أن المحتالين يحاولون غالبًا الضغط عليك بالإلحاح أو تهديدك بفقدان حسابك أو أي إجراء آخر، خذ الوقت الكافي لطرح الأسئلة والتفكير مليًا فيها”.

وحذر فيسبوك من التعامل مع رسائل الحسابات التي تطلب أموالا خلف قناع مؤسسات أو شركات أو كيانات وهمية، «غالبا ما يتظاهر المحتالون بأنهم من منظمة مألوفة، قد يستخدمون صورة موظف سرقوها من الإنترنت لإقناعك، لن تطالب أي منظمة حسنة السمعة عملاءها المحتملين بالدفع على الفور».

خطوات التعرف على رسائل فيسبوك الحقيقية

وأشار التطبيق الأشهر حول العالم إلى خطوات سهلة وبسيطة للتمييز بين الرسائل المقدمة من فيسبوك وبين تلك التي يستخدمها المحتالون، من خلال تلك الخطوات:

– الانتقال إلى الإعدادات والخصوصية

– الإعدادات

– الأمان وتسجيل الدخول

– ثم قم بالتمرير لأسفل لرؤية رسائل البريد الإلكتروني الأخيرة من أيقونة Facebook

– ثم انقر فوق كلمة عرض

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