الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
مجلس وزراء الخارجية العرب يقرر تشكيل مجموعة وزارية عربية لتسوية الأزمة في السودان
مشاهد غير متوقعة.. ذئاب تتجول بمحافظة البكيرية (فيديوهات)
تلقى 3 رصاصات بجسده .. عمل بطولي لمواطن أنقذ 400 شخص بحائل
تعليق الدراسة الحضورية في محايل عسير واستمرارها عن بعد.. غدا
“مقاتلة روسية” وجها لوجه مع “بولندية” فوق البحر الأسود.. ماذا حدث؟
مرض يصيب الإبل وعلاجه ابتلاع أفعى.. حالات غريبة بدولة عربية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مجلس وزراء الخارجية العرب يقرر تشكيل مجموعة وزارية عربية لتسوية الأزمة في السودان

مجلس وزراء الخارجية العرب يقرر تشكيل مجموعة وزارية عربية لتسوية الأزمة في السودان

مجلس وزراء الخارجية العرب يقرر تشكيل مجموعة وزارية عربية لتسوية الأزمة في السودان
١٢:٣٠:٢٦ ص، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
0

قرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، تشكيل مجموعة اتصال عربية وزارية تضم كل من: المملكة ومصر والأمين العام للجامعة العربية.

التواصل مع الأطراف السودانية

ومن المقرر أن تتولى التواصل مع الأطراف السودانية والدول المؤثرة إقليمياً ودولياً والمنظمات والتجمعات الدولية ذات الصلة، لتسوية الأزمة في السودان، وبذل المساعي من أجل الوصول إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار، والعمل على معالجة أسباب الأزمة بما يلبي طموحات الشعب السوداني وتطلعه إلى الاستقرار والأمن.

التنسيق مع الأمانة العامة للجامعة

وأكد المجلس – في قرار أصدره بعنوان “تطورات الوضع في جمهورية السودان” وذلك في ختام دورته غير العادية التي عقدت برئاسة مصر – أن مجموعة الاتصال العربية الوزارية ستتولى التنسيق مع الأمانة العامة للجامعة والمنظمات والهيئات الإغاثية الدولية والأممية، لتوفير الدعم الإنساني والطبي العاجل للمواطنين والنازحين داخل السودان عبر السلطات المعنية، وكذلك للباحثين عن ملاذ آمن بدول الجوار التي تستقبل لاجئين لمساعدتها على تحمل الأعباء المتزايدة، فضلاً عن حث الدول المانحة عربياً ودولياً على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.

ودعا المجلس إلى ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والتعامل مع الأزمة الحالية باعتبارها شأناً داخلياً سودانياً، والحفاظ على مؤسسات الدولة ومنع انهيارها، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني، تجنباً لتأجيج الصراع وتهديد السلم والأمن الإقليميين.

كما طلب من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ ما ورد في هذا القرار، وإحاطة المجلس بالتطورات.

اقرأ أيضا

جامعة الدول العربية: استفحال الصراع الحالي يقسم السودان لأقاليم متناحرة

الكلمات الدلالية:
اخبار السودان الحرب السودانية السودان وزراء الخارجية العرب

مواد ذات صلة

المزيد
وفاة معنفة حائل.. وكاميرات المراقبة تتهم العاملة بالاعتداء عليها

وفاة معنفة حائل.. وكاميرات المراقبة تتهم العاملة بالاعتداء عليها

١٢:٣٢ ص، الأثنين، ٣٠ مارس ٢٠١٥
أبطال «الحد الجنوبي».. «الأحمري» أصيب بـ6 شظايا ويتوق للعودة لأرض الجهاد

أبطال «الحد الجنوبي».. «الأحمري» أصيب بـ6 شظايا ويتوق للعودة لأرض الجهاد

٠٩:٢٢ م، السبت، ٠٧ يناير ٢٠١٧
«الشورى» يقر 13 تعديلاً على نظام المجالس البلدية ويرفض 8

«الشورى» يقر 13 تعديلاً على نظام المجالس البلدية ويرفض 8

٠٣:٣٣ م، الثلاثاء، ٢١ أبريل ٢٠١٥
بالإنفوجراف.. أرقام طوارئ تهمك في حالات الأمطار الشديدة والحوادث

بالإنفوجراف.. أرقام طوارئ تهمك في حالات الأمطار الشديدة والحوادث

١٠:١٧ ص، الأثنين، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *