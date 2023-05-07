“الأرصاد”: رياح نشطة على ينبع والرايس وأمطار على الباحة وعسير

تواصل – فريق التحرير:

نبه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة، اليوم الإثنين، وتشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وارتفاعا في الأمواج وتدنيا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع ومركز الرايس.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء،

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تحذير من “الأرصاد”: أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى المساء

أمطار الباحة

وبالأمس، هطلت أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة، شملت مدينة الباحة، وعددًا من محافظاتها والمراكز التابعة لها، ارتوت على أثرها الأرض.

أمطار عسير

كما هطلت مساء أمس الأحد، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت محافظات خميس مشيط ورجال ألمع والنماص والمجاردة وتنومة، ومراكز طبب وبللسمر وصمخ والسودة وعقبة الصماء، ارتوت على أثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا من أمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة على مناطق مختلفة من المملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية, على هذه المناطق:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة

منطقة الباحة وتشمل “العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن”، مبينًا أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.