الإثنين 18 شوال.. 6 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والظهر بمكة المكرمة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الاثنين 18 شوال 1444 هجرية، الموافق 8 مايو 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:30 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:46، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:19 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:43 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الاثنين 18 شوال 1444هـ كالتالي:
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مواقيت الصلاة ليوم الاثنين 18 شوال
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:23
المدينة – 4:17
الرياض – 3:48
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:18
المدينة – 12:19
الرياض – 11:50
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:37
المدينة – 3:45
الرياض – 3:17
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:49
المدينة – 6:55
الرياض – 6:27
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:19
المدينة – 8:25
الرياض – 7:57
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