مشاهد غير متوقعة.. ذئاب تتجول بمحافظة البكيرية (فيديوهات)

تواصل- فريق التحرير:

وثقت عدة مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد مخيفة لذئاب تتجول داخل محافظة البكيرية، ما تسبب في حالة من الذعر.

ذئاب تتجول بالبكيرية:

وكان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي ، تداولوا أكثر من مقطع لذئاب، وهي تتجول بالمحافظة من بينها مقطع لمواطن وهو يتحدث عن رصده عدد ثلاثة ذئاب.

ووجه عدد من المواطنين مناشدات إلى الجهات المعنية بضرورة تتبع هذه الذئاب ومحاولة السيطرة عليها حتى لا تتسبب في أذى المواطنين.

تجول ذئب:

وفي مارس الماضي انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وثقه مواطن، حيث يظهر ذئبا يتجول في منطقة بنفود أشيقر.

وعلق المواطن على مقطع الفيديو الذي تم تداوله :”شوفوا هذا ذئب.. وهذا راعي ما يدري يقول إنه كان واقف يصلي”.

بينما أوضح راعي الإبل اليمني:”أظن أنه كلب.. وشخص قلت له هذا كلب صغير.. قال لي هذا ذئب”.

وأفاد موثق الفيديو:”الذئاب انتشرت عندنا الله يعين.. الواحد يكشت ويجي ذيب يأكله”.

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