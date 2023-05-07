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تعليق الدراسة الحضورية في محايل عسير واستمرارها عن بعد.. غدا
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تعليق الدراسة الحضورية في محايل عسير واستمرارها عن بعد.. غدا

تعليق الدراسة الحضورية في محايل عسير واستمرارها عن بعد.. غدا

تعليق الدراسة الحضورية في محايل عسير واستمرارها عن بعد.. غدا
١١:٤٠:١٨ م، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قررت إدارة تعليم محايل عسير، اليوم الأحد، استمرار تعليق الدراسة الحضورية، في جميع مدارسها، غدا الاثنين، وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي.

حرصا على سلامة الطلاب 

ونشرت الإدارة تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت فيها: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية في جميع مدارس ‎تعليم محايل عسير، تقرر استمرار تحويل الدراسة ‎عن بعد عبر ‎منصة مدرستي ليوم غدٍ الإثنين الموافق 18-10-1444هـ”.

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وفي سياق مواز، أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، تنبيهًا من أمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة على مناطق مختلفة من المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية, على هذه المناطق:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة

منطقة الباحة وتشمل “العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن”، مبينًا أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة

كما نبه المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبين أن الحالة تشمل على “المدينة الحناكية والمهد والعيص وبدر وخيبر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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