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تلقى 3 رصاصات بجسده .. عمل بطولي لمواطن أنقذ 400 شخص بحائل
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تلقى 3 رصاصات بجسده .. عمل بطولي لمواطن أنقذ 400 شخص بحائل

تلقى 3 رصاصات بجسده .. عمل بطولي لمواطن أنقذ 400 شخص بحائل

تلقى 3 رصاصات بجسده .. عمل بطولي لمواطن أنقذ 400 شخص بحائل
١١:٥١:٢٦ م، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تفاصيل مؤثرة رواها المواطن فيصل ظاهر الشمري والتي كشفت إصابته بثلاثة طلقات نارية.

مواطن ينقذ 400 شخص في حائل:

وأوضح الشمري من خلال مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي محاولة توقيفه لشخص كان يطلق النار خلال مناسبة بإحدى القاعات بحائل بها أكثر من 400 شخصاً.

وتابع الشمري قائلا: ” شفت رجال طاح من إطلاق نار فاضطريت أن أركض يمه، وأمسك الرجال اللي معه سلاح” .

وواصل في حديثه: ” وأنا ماسكه قلت له أنا فلان خلِّ السلاح ، ويرمي علي حتى خلصت الذخيرة” مشيراً إلى أن مطلق النار كان في “لحظة غضب يا إنك تدركه يا إنك تروح” .

كما أشار إلى أنه لم يدرك أنه أصيب بطلق ناري إلا بعد انتهاء الذخيرة وتوقف إطلاق النار.

ونوه الشمري أيضا أنه تلقى طلقة برجله اليمنى سببت له كسر في الكاحل ، بينما أصيب بطلقتين أخرتين في قدمه اليسرى.

عمل بطولي بجازان:

وفي مارس الماضي تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع مقطع فيديو أظهر شابا قام بعمل بطولي، وأنقذ مركبة من الاحتراق بالكامل، بسبب حريق اشتعل بداخلها وهي خالية.

وحاز الفيديو على آلاف المشاهدات، التي تجاوزت نحو 164 ألفا، وظهر خلاله شابا يسير في مواجهة سيارة بيضاء، وإذا به يسرع نحوها ويفتح الباب، ويخرج شيئا كان مشتعلا بداخله، ويطفئه على الأرض باستخدام قدميه.

وقد هرع نحو السيارة شخص، يبدو أنه مالكها، واستكمل مع الشاب المتوقف قبالة السيارة، إطفاء شعلة النار التي ظلت بقاياها على الأرض.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية اليوم جازان حائل

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