“مقاتلة روسية” وجها لوجه مع “بولندية” فوق البحر الأسود.. ماذا حدث؟

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تجنبت طائرة بولندية بصعوبة اصطداما مع مقاتلة روسية فوق البحر الأسود.

مقاتلة روسية وبولندية:

وكانت الطائرة البولندية، تقوم بدورية لصالح الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس”.

ونقلت وسائل إعلام عن متحدثة باسم حرس الحدود اليوم الأحد أن مقاتلة روسية من طراز سو-35 نفذت “عدوانا ومناورات خطرة”.

وأوضحت أن المقاتلة الروسية قامت بالاقتراب من طائرة بولندية دون الحفاظ على مسافة آمنة مما أدى لانعدام اتزان وفقدان للارتفاع وفقدان مؤقت للسيطرة على الطائرة من طاقمها البولندي.

وأضافت : “المقاتلة الروسية حلقت في مواجهة مقدمة الطائرة البولندية واعترضت مسارها من مسافة خطرة قدرها الطاقم بأنها نحو خمسة أمتار”.

وفي التفاصيل أيضا، فإن المقاتلة الروسية ابتعدت بعد ثلاث مرات من الاقتراب في الواقعة التي حدثت في المجال الجوي الدولي.

من جانبها قالت وزارة الدفاع الرومانية في بيان صحفي إن سلوك المقاتلة الروسية غير مقبول بالمرة، منوهة أن هذه الواقعة إثبات إضافي على النهج الاستفزازي للاتحاد الروسي.

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