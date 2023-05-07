إصابة امرأة وطفل كانا بداخلها.. الإطاحة بمواطن سرق مركبة في وضع التشغيل بمكة

تواصل – فريق التحرير:

قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق في محافظـة خليص على مواطن لسرقته مركبة في وضع التشغيل من العاصمة المقدسة، نتج عنها سقوط امرأة وطفليها من داخلها أثناء سيرها، وتعرضوا لإصابات خفيفة.

وأوضح الأمن العام، في بيان عبر “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

القبض على مروجي المخدرات

وفي وقت سابق، قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك على أربعة مروجين للمواد المخدرة، مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية الإثيوبية، فضلاً عن ثلاثة مواطنين.

وفي التفاصيل، اتخذ الموقوفن منزلين مجهزين بكاميرات مراقبة وكرًا لعملياتهم الإجرامية وإخفاء سمومهم، ضبط فيهما (1138) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

العثور على ممنوعات وأسلحة

كما تم العثور على ممنوعات وأسلحة نارية وبيضاء وطلقات حية وأجهزة تسجيل كاميرات وهواتف متنقلة ووثائق رسمية وبطاقات بنكية ومصوغات ذهبية ومبلغ (4,001,573) ريالًا.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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