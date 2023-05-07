الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
مشاهد غير متوقعة.. ذئاب تتجول بمحافظة البكيرية (فيديوهات)
تعليق الدراسة الحضورية في محايل عسير واستمرارها عن بعد.. غدا
“مقاتلة روسية” وجها لوجه مع “بولندية” فوق البحر الأسود.. ماذا حدث؟
مرض يصيب الإبل وعلاجه ابتلاع أفعى.. حالات غريبة بدولة عربية
أرقام مرعبة.. 15 قتيلاً في تكساس الأمريكية خلال 24 ساعة
هل الاستقدام من الهند متاح حالياً؟ مساند يجيب

الرئيسية

 /

دولي

 /

أرقام مرعبة.. 15 قتيلاً في تكساس الأمريكية خلال 24 ساعة

أرقام مرعبة.. 15 قتيلاً في تكساس الأمريكية خلال 24 ساعة

أرقام مرعبة.. 15 قتيلاً في تكساس الأمريكية خلال 24 ساعة
١١:٢٣:٣٥ م، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

شهدت ولاية تكساس الأمريكية حوادث مرعبة خلال الـ 24 ساعة الماضية بين إطلاق نار ودهس للمارة.

مقتل 7 أشخاص في تكساس:

وكان 7 أشخاص قد لقوا حتفهم، وأصيب آخرون اليوم الأحد في تكساس عندما صدمتهم سيارة خارج مركز للمهاجرين.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم شرطة براونزفيل، أن السيارة صدمت عدة أشخاص كانوا ينتظرون في محطة للحافلات.

وأوضح أن سبعة أشخاص قتلوا واعتُقل سائق السيارة، وهو يتلقى الرعاية الصحية، منوها أنه سيُحاكم بتهمة القيادة الخطرة، مع إمكان توجيه تهم أخرى إليه.

كما أشار إلى أن التحقيق سيحدّد إن كان ما جرى حادثاً أم عملاً متعمّداً، مبينا أنه وفق روايات الشهود، يبدو أنّه فقد السيطرة على السيارة أثناء القيادة.

مقتل 8 أشخاص في إطلاق نار:

وأمس السبت، فتح رجل النار في مركز للتسوق في منطقة دالاس بولاية تكساس، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وجرح آخرين قبل تحييده.
وكشفت مراكز داخلية لعمليات إطلاق النار في أمريكا، أن السنوات الثلاث الماضية شهدت أكثر من 600 حادث إطلاق نار جماعية.
وأشارت إلى أن انتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة بمعدل 120 سلاحًا لكل 100 مواطن، وهي نسبة كبيرة.

اقرأ أيضا

تعرف على السبب.. مقتل 9 أشخاص داخل مركز تجاري في تكساس (فيديو)

الكلمات الدلالية:
اخبار امريكا امريكا تكساس عملية قتل

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. تكبيرات النصر في مدينة كسب السورية بعد تحطيم تمثال “حافظ الأسد”

بالفيديو.. تكبيرات النصر في مدينة كسب السورية بعد تحطيم تمثال “حافظ الأسد”

٠٨:٣٦ م، الأثنين، ٢٤ مارس ٢٠١٤
بريطانيا.. استقالة وزيرة الداخلية بسبب «المهاجرين»

بريطانيا.. استقالة وزيرة الداخلية بسبب «المهاجرين»

٠٨:٢٣ ص، الأثنين، ٣٠ أبريل ٢٠١٨
عمدة العاصمة: ازدياد عدد الجرائم ضد المسلمين زادت 5 أضعاف منذ هجوم لندن بريدج

عمدة العاصمة: ازدياد عدد الجرائم ضد المسلمين زادت 5 أضعاف منذ هجوم لندن بريدج

٠٥:٣١ م، الخميس، ٠٨ يونيو ٢٠١٧
سوريا.. الثوار يصدون هجومًا على حلب ومعارك شرسة بحمص

سوريا.. الثوار يصدون هجومًا على حلب ومعارك شرسة بحمص

٠٩:٥٢ ص، الأربعاء، ١٦ أبريل ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *