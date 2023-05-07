أرقام مرعبة.. 15 قتيلاً في تكساس الأمريكية خلال 24 ساعة

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شهدت ولاية تكساس الأمريكية حوادث مرعبة خلال الـ 24 ساعة الماضية بين إطلاق نار ودهس للمارة.

مقتل 7 أشخاص في تكساس:

وكان 7 أشخاص قد لقوا حتفهم، وأصيب آخرون اليوم الأحد في تكساس عندما صدمتهم سيارة خارج مركز للمهاجرين.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم شرطة براونزفيل، أن السيارة صدمت عدة أشخاص كانوا ينتظرون في محطة للحافلات.

وأوضح أن سبعة أشخاص قتلوا واعتُقل سائق السيارة، وهو يتلقى الرعاية الصحية، منوها أنه سيُحاكم بتهمة القيادة الخطرة، مع إمكان توجيه تهم أخرى إليه.

كما أشار إلى أن التحقيق سيحدّد إن كان ما جرى حادثاً أم عملاً متعمّداً، مبينا أنه وفق روايات الشهود، يبدو أنّه فقد السيطرة على السيارة أثناء القيادة.

مقتل 8 أشخاص في إطلاق نار:

وأمس السبت، فتح رجل النار في مركز للتسوق في منطقة دالاس بولاية تكساس، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وجرح آخرين قبل تحييده.

وكشفت مراكز داخلية لعمليات إطلاق النار في أمريكا، أن السنوات الثلاث الماضية شهدت أكثر من 600 حادث إطلاق نار جماعية.

وأشارت إلى أن انتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة بمعدل 120 سلاحًا لكل 100 مواطن، وهي نسبة كبيرة.

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