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مرض يصيب الإبل وعلاجه ابتلاع أفعى.. حالات غريبة بدولة عربية
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مرض يصيب الإبل وعلاجه ابتلاع أفعى.. حالات غريبة بدولة عربية

مرض يصيب الإبل وعلاجه ابتلاع أفعى.. حالات غريبة بدولة عربية

مرض يصيب الإبل وعلاجه ابتلاع أفعى.. حالات غريبة بدولة عربية
١١:٢٥:٢٤ م، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يفتح راعى الإبل فم الجمل، ويضع بداخله الأفعى لتسقط داخل فمه، عندما يصاب الجمل بمرض الهيام، وتنتشر هذه الطريقة العلاجية في كثير من البلدان العربية.

اصطياد الأفاعي

ويصطاد مربو الجمال الأفاعى من الصحراء فى المناطق القاحلة التى لا يسكنها بشر، ليس ليقتلونها كما يفعل أى مواطن عندما يمسك أفعى، ولكن كى يعطونها للجمل ليتناولها، حسب “صحيفة الوطن المصرية”.

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مرض الهيام

ومرض الهيام هو مرض يصيب الناقة وتجعلها تراقب الشمس من المشرق إلى المغرب من دون أن تأكل أو تشرب حتى تموت، وعلاجها أفعى تبلعها ويتفاعل السم مع جسمها.

ومن المعروف أن الجمل يأكل العشب، ولكن في بعض الأحيان يضطر إلى أن يأكل أفعى في حالات نادرة، فيشعر بالعطش الشديد بسبب حرارة السم، ويبقى متحملا الظمأ لثمان ساعات حتى تفرز عينه عصارة الدمع فيخزنه في خور (كيس صغير) داخل جفن العين يخزن دموع العين المتكونة من حرارة أكل الأفعى.

دموع الإبل

ويختلف هذا الدمع عن كل الدموع، حيث به خاصية طبية تفيد البشر، فقطرة واحدة من هذا الدمع تعالج لدغة الأفعى، للإنسان، ويشتهر بين أبناء قبائل مطروح في جمهورية مصر وجميعهم لديهم ثروة حيوانية من الإبل، وهو أن دمع الإبل ترياق مجرب لعضة الأفعى.

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ابتلاع أفعى رعي الإبل مرض الهيام مرض يصيب الإبل

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