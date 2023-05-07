وافد عربي يهرّب سبائك ذهب من الكويت.. ومفاجأة في المطار كانت في انتظاره

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أطاحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في صعيد مصر، بمحاسب بشركة خاصة، بحوزته عدد 2 سبيكة ذهبية زنة 250 جرامًا – ربع كيلو.

سبائك ذهب مهربة من الكويت:

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية، فقد تم ذلك بالتنسيق مع ضباط مباحث مطار سوهاج الدولي ، والتي كشفت أن السبائك كانت مخبأة داخل ملابسه الداخلية، أثناء عودته من دولة الكويت وإنهاء أوراقه الخاصة داخل المطار.

وفي تفاصيل الواقعة تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، بلاغاً يفيد بورود إخطار الإدارة العامة لأمن المواني يتضمن تمكن اللجنة الأمنية الجمركية بقسم مطار سوهاج الدولي من ضبط المتهم، والذي يعمل محاسب بشركة مقاولات بالكويت – ومحل إقامته بمحافظة أسيوط.

وتبين أنه حال إنهاء إجراءات وصوله من دولة الكويت، ضبط بحوزته عدد 2 سبيكة ذهبية 250 جراما – ربع كيلو تقريبًا، مخبأة أسفل ملابسه الداخلية التي يرتديها في مكان حساس بين الفخذين.

وأقرّ المتهم بصحة الواقعة وحيازته للمضبوطات، واعترف أنه قام بشرائها أثناء تواجده بدولة الكويت بقصد تهريبها للبلاد للاستفادة من فارق الأسعار في مصر.

وقد جرى التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق المختصة.

يذكر أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ اليوم في الكويت، 19.86 دينار كويتى، 64.882 دولار أمريكى. بينما سجل في مصر لنفس العيار 2971 جنيها.

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