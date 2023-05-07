هل الاستقدام من الهند متاح حالياً؟ مساند يجيب

تواصل – فريق التحرير:

أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن استقدام العمالة متاح حالياً من دولة الهند.

جاء ذلك في رد من منصة مساند، في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مواطنة، استفسرت بشأن الاستقدام من الهند، وهل هو متاح حالياً؟

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وأجابت منصة مساند بقولها “الاستقدام من دولة الهند متاح و يمكنك الآن التقدم بطلب استقدام للجنسية الهنديه من خلال حسابك لدى مساند في حال توافر ضوابط الاستقدام”.

وفي وقت سابق، أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة أنه لا يوجد أي مشاكل في عمليات الاستقدام من باكستان.

الاستقدام من باكستان

جاء ذلك في رد من منصة مساند، في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مواطن استفسر بشأن الاستقدام من باكستان وهل هو متوقف حاليا بسبب مشاكل في علميات الاستقدام؟”.

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وأجاتب منصة مساند بقولها “إنه لا يوجد أي مشكلة في الاستقدام ولكن يوجد تأخير في إجراءات الدول”.

وفي وقت سابق، أوضحت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن رسوم التأشيرة (2000) ريال هي الرسوم المطلوبة من الجهات الحكومية للحصول على التأشيرة.

رسوم تأشيرة الاستقدام

جاء ذلك في رد من المنصة في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مغرد استفسر بشأن رسوم التأشيرة وسداد الجواز.

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وأجابت منصة مساند بقولها “نود أن نوضح بأن رسوم التأشيرة (2000) ريال هي الرسوم المطلوبة من الجهات الحكومية للحصول على التأشيرة، أما تكلفة الخدمة الإلكترونية لإصدار التأشيرة (150) ريال غير شامل لضريبة القيمة المضافة فهي التكلفة التشغيلية لبرنامج العمالة المنزلية (مساند).

كذلك حدد منصة “مساند”، لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، المهن المتاح استقدامها من سيراليون.

وأكدت منصة مساند في “تويتر”، أنها تعمل على تنّوع الدول المرسلة للعمالة المنزلية لتتناسب مع احتياجاتك حيث يمكنك الآن استقدام خدمات العمالة المنزلية من جمهورية سيراليون حسب المهنة التي تريدها.

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المهن المتاح استقدامها

– عاملة منزلية أو عامل منزلي

– سفرجي

– طباخ منزلية أو طباخ منزلي

– مربية

– أخصائية علاج طبيعي أو أخصائي علاج طبيعي

– ممرضة منزلية

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