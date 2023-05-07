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” غدر وخيانة”.. اغتيال ضابط يمني بمسيرة حوثية

” غدر وخيانة”.. اغتيال ضابط يمني بمسيرة حوثية

” غدر وخيانة”.. اغتيال ضابط يمني بمسيرة حوثية
١٠:٠٨:١٣ م، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

صرح مصدر أمني يمني، أن طائرة مسيرة لمليشيات الحوثي قصفت بالقذائف مركبة كانت يستقلها العقيد توفيق الوقار وعدد من مرافقيه في طريق الكدحة الرابط بين مدينتي تعز المحاصرة والمخا المطلة على البحر الأحمر.

مقتل الوقار

وأسفر الهجوم عن مقتل الضابط الأمني على الفور وإصابة مرافقيه في قصف يعد هو الثاني لمليشيات الحوثي الذي يستهدف شريان “الكدحة” الذي تشيده المقاومة الوطنية بدعم إماراتي لفك حصار تعز، حسب “العين الإخبارية”.

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تصعيد ميليشيات الحوثي 

وصعدت مليشيات الحوثي أعمالها العدائية في محافظة تعز وذلك رغم التهدئة وخفض إطلاق النار، حيث قامت باستهداف شريان “الكدحة” الحيوي بعدد من القذائف والطائرات في تطور اعتبرته الحكومة اليمنية “جريمة حرب”.

ويعد اغتيال الوقار من قبل مليشيات الحوثي تصعيدا خطيرا ضد الجهود الإقليمية والأممية ومن شأنها ضرب جهود السلام الذي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن.

وبعد انقلاب مليشيات الحوثي في 21 سبتمبر 2014، عمل الوقار في تأسيس الجبهة الغربية في تعز وشغل منصب مديرية شرطة جبل حبشي قبل أن يباغته تنظيم الإخوان بهجوم مباغت في 2020 أسفر عن انتقاله إلى الساحل الغربي لليمن.

الكلمات الدلالية:
اغتيال ضابط يمني اليمن محافظة تعز مليشيا الحوثي

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