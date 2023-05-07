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راتب 5500 ريال.. الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعلن عن وظائف بعدة مدن
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راتب 5500 ريال.. الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعلن عن وظائف بعدة مدن

راتب 5500 ريال.. الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعلن عن وظائف بعدة مدن

راتب 5500 ريال.. الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعلن عن وظائف بعدة مدن
١٠:٠٤:٤٢ م، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة الكفاءة فأعلى (راتب 5,500 ريال)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– عامل تشحيم.

– مساعد ميكانيكي.

– مشغل معدات (3 وظائف).

– مراقب عمال.

– مشرف ورشة.

– فني تدفئة وتهوية وتبريد.

– فني كهرباء (راتب 5,500 ريال).

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أماكن العمل:

– الجبيل.
– ينبع.

نبذة عن البرنامج:

– برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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الهيئة الملكية الهيئة الملكية للجبيل وينبع برنامج التأهيل والإحلال وظائف

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