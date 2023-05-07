“الرجال ما يصلوا في البيت”.. رد مذهل من طفل طلب منه والده الصلاة في المنزل (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

فاجأ طفل يمني والده برد غير متوقع، حينما طلب منه والده الصلاة داخل المنزل.

طفل يمني يرفض الصلاة بالمنزل:

وأظهر مقطع فيديو تناقله نشطاء يمنيون على حساباتهم في تويتر الطفل وهو يبكي بسبب عدم رغبة والده في اصطحابه إلى المسجد.

وعلق أحد رواد تويتر على الفيديو بالقول : ” أبوه هرب عليه للمسجد وهو مصمم يصلي معه قالو له ادخل صلي داخل البيت قال الرجال مايصلوا داخل”.

كما أظهر الفيديو أيضا الطفل وهو يواصل بكاءه مع إصراره على عدم الرجوع إلى المنزل والصلاة في المسجد، وذلك من خلال هيئته وارتدائه للزي اليمني كاستعداد كامل للخروج.

طفل يمني يرفع يده إلى السماء:

وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدا مبكيا لطفل يمني يُدعى زيد، يشكو إلى الله ألم مرضه.

وأكد ناشر الفيديو حينها على حسايه في “تويتر”، أنه من المؤلم جدًا أن يرى الناس طفلًا في هذا العمر، يتألم ويبكي ويطلب من ربه الشفاء، مشيرًا إلى أنه يعاني من ورم سرطاني أسفل العمود الفقري.

وتفاعل رواد مواقع التواصل، مع الفيديو المؤثر وبكاء الطفل الذي يدمي القلوب، بحالة من الحزن على ما وصل إليه حال الأطفال في اليمن، في ظل استغلال مليشيات الحوثي للأطفال، وما يلاقيه الشعب اليمين بالمناطق التي تحت سيطرتهم من معاناة، داعين الله تعالى أن يشفيه شفاءً لا يغادر سقمًا.

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