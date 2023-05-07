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بعد رفع الفائدة.. ارتفاع التضخم في أوروبا إلى مستويات قياسية

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بعد رفع الفائدة.. ارتفاع التضخم في أوروبا إلى مستويات قياسية

بعد رفع الفائدة.. ارتفاع التضخم في أوروبا إلى مستويات قياسية

بعد رفع الفائدة.. ارتفاع التضخم في أوروبا إلى مستويات قياسية
١٠:٠٣:٠٥ م، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار الاستهلاك في منطقة اليورو تسارعا بشكل كبير، ليصل الى 7% في أبريل بعد 6,9% في مارس، حسب مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”.

زيادة أسعار الفائدة 

وقال كارستن برزيسكي الخبير الاقتصادي في بنك ING: “هذه دعوة واضحة للبنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة”.

وتوقع الخبير زيادة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك المرتقب الخميس المقبل في فرانكفورت، فيما توقع آخرون 50 نقطة أساس مثل أندرو كينينجهام لدى كابيتال إيكونوميكس.

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البنك المركزي الأوروبي

وتباطأ النمو أساساً في أوروبا، فقد ارتفع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,1% فقط من جانفي حتى مارس بوتيرة فصلية. بعدما توقف عند (+0,0%) في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022 بحسب أرقام نشرها الجمعة مكتب الإحصاء الأوروبي.

ورفع البنك المركزي الأوروبي فوائده بمعدل 3,50 نقطة مئوية منذ جويلية 2022. في إطار حملة غير مسبوقة من تشديد السياسة النقدية، حسب “النهار”.

وبلغ التضخم ذروته في أكتوبر ليصل الى 10,6% بعد سنة ونصف السنة من الارتفاع المتواصل. وقد تسارع بسبب الحرب في أوكرانيا.

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