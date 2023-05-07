الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
وزير الخارجية يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيريه الكويتي والأردني
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وزير الخارجية يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيريه الكويتي والأردني

وزير الخارجية يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيريه الكويتي والأردني

وزير الخارجية يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيريه الكويتي والأردني
٠٩:٣٠:٣٣ م، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، كلاً من معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي.

وجياء هذا على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، وذلك في مقر الجامعة العربية في القاهرة.

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المستجدات الإقليمية والدولية

وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات المطروحة على طاولة الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التنسيق المشترك، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الأردن الكويت المملكة وزير الخارجية

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