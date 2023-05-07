التأمينات تطلق خدمة تخصيص المستفيدين.. تعرف على مزاياها

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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات، اليوم الأحد، إطلاق خدمة تخصيص المستفيدين.

خدمة تخصيص المستفيدين

وقالت التأمينات، في تغريدة عبر “تويتر”: “تستهدف خدمة تخصيص المستفيدين، الحفاظ على حقوقهم وضمان استمرار صرف مستحقاتهم من المعاش التقاعدي”.

وأضافت المؤسسة العامة للتأمينات “لعملاء أنظمة التقاعد تأكد من استحقاقك عبر موقع #التأمينات_الاجتماعية الإلكتروني.

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وفي وقت سابق، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الورثة تجنبًا لوقف المعاش.

جاء ذلك ردًا على أسباب توقف صرف المعاش لمستفيدة من نظام التأمينات تحصل على معاش والدها المتوفى.

وأجابت خدمة “العناية بالعملاء” في حسابها عبر موقع “تويتر” بأنه “يلزم تقديم حساب بنكي شخصي لكل وريث تجنبًا لإيقاف المعاش..

يمكنك تقديم طلب تعديل بيانات القائم بالصرف لمعاش يتبع نظام التأمينات من خلال زيارة الرابط التالي واتباع إرشادات الخدمة: (اضغط هنا).

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صرف معاش التقاعد

وتقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإيداع المعاشات في حسابات المستفيدين مطلع كل شهر ميلادي.

ويحق للمشترك طلب صرف معاش التقاعد إذا توافرت لديه الشروط التالية:

-بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.

-التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.

-أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا على الأقل، مع إضافة مدة اعتبارية “مكملة” لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.

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المستحق لراتب المتوفى

وأعلنت المؤسسة العامة للتقاعد المستحقين الحقيقيين للراتب التقاعدي بعد وفاة صاحب التقاعد وهم:

-أولًا الزوج أو الزوجة.

-وأيضًا الأم و الأب.

-كما يستفيد الأبناء من الجنسين، وأبناؤهم من الجنسين.

-وكذلك الأخ والأخت، والجد وأيضًا الجدة.

-وفيما عدا الزوجة والأبناء يشترط في باقي الفئات أن يكون المستفيد معتمدًا بشكل رئيس على صاحب المعاش في الإعالة عند الوفاة.

-وفي حالة الوفاة يتم فى ذلك الوقت تخصيص راتب تقاعدي لهؤلاء المستحقين يعادل الراتب الذي كان يتقاضاه الشخص قبل وفاته.

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