حرائق واسعة في روسيا وإعلان حالة الطوارئ

تواصل – فريق التحرير:

اندلعت حرائق واسعة في روسيا، بمناطق واسعة غرب سيبيريا قرب مدينة تيومين، وثقتها مقاطع فيديو متداولة عبر مواضيع التواصل الاجتماعي.

إعلان الطوارئ

وحسب إعلاميين تم إعلان حالة الطوارئ بسبب اقتراب النيران من المناطق السكنية.

حريق منشأة وقود

وفي وقت سابق، اندلع حريق كبير في منشأة لتخزين الوقود في جنوب روسيا، ليس بعيدا عن شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود، في أعقاب هجوم بطائرة مسيرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية الروسية “تاس”.

وذكر التقرير أن الهجوم وقع في مصفاة النفط “إلسكي” في البلدة التي تحمل الاسم نفسه وتسبب في نشوب حريق في خزانها.

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ومؤخرا، أصبح الحديث عن الآثار التي خلفها زلزال تركيا المدمر، الذي ضرب البلاد في السادس من الشهر الماضي هو الأكثر تداولا في وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، لكن هناك كوارث أخرى تعرض لها العالم منذ بداية 2023.

حرائق تشيلي:

استمرت حرائق غابات ضخمة في تشيلي منذ 2 فبراير وصنُفت من الكوارث “شديدة الخطورة”، وذلك بعد أن استمرت مدة نحو 13 يوما.