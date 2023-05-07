أهم 10.. توجيه ملكي كريم وبشرى حساب المواطن وآخر لحظات هاني الزهراني

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة العشرة مساءً بتوقيت أم القرى، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

خادم الحرمين وولي العهد يوجهان بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار للشعب السوداني

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد.. المزيد هنا

ضربة استباقية وموجعة.. الإطاحة بمهربين “كوكايين” في جدة والرياض

كشفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض عن إحباط محاولة تهريب وترويج .. المزيد هنا

قبل وفاته.. والد المصور “هاني الزهراني” يروي آخر اللحظات في حياة ابنه (فيديو)

روى والد المصور المتوفى هاني الزهراني تفاصيل آخر لحظاته مع ابنه قبل سقوطه من أعلى مرتفعات جبال السودة.. المزيد هنا

سكني: 6 خطوات لحجز قطعة أرض بالمخططات السكنية

حدد برنامج سكني بالتفصيل خطوات حجز قطع الأراضي في المخططات السكنية بكل سهولة.. المزيد هنا

عاجل.. بشرى سارة من حساب المواطن لمستفيدي الضمان الاجتماعي قبل إيداع دفعة مايو

قال حساب المواطن، إنه لا تأثير على مستفيدي الضمان الاجتماعي من برنامج الدعم.. المزيد هنا

جامعة الدول العربية توافق على عودة سوريا لمقعدها

قال متحدث باسم الجامعة العربية: إن الجامعة تبنت اليوم الأحد، في اجتماعي وزاري بالقاهرة، قرارً بعودة سوريا إلى مقعدها.. المزيد هنا

عاجل.. مفاجأة من “التعليم” بشأن التسجيل الإلكتروني لطلاب الصف الأول الابتدائي

ألغت وزارة التعليم، أفضلية التسجيل المبكر للطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1445 هـ.. المزيد هنا

بالتفاصيل.. تعرف على خطوات التقديم على منحة دراسية حكومية

تتيح وزارة التعليم، خدمة إلكترونية للطلاب السعوديين للتقديم على المنح الدراسية التي تقدمها. المزيد هنا

10 سنوات و100 ألف ريال غرامة على مواطنين هربا المخدرات إلى المملكة

قضت المحكمة الجزائية في نجران، بالسجن 10 سنوات، وغرامة 100 ألف ريال، على مواطنين.. المزيد هنا

عاجل.. “التعليم” تكشف عن الشرط الأهم للابتعاث في العام الدراسي المقبل

ألزمت وزارة التعليم، المرشح للإيفاد والابتعاث بالتعهد بالموافقة على المهمة التعليمية التي يكلف بها وعلى مقرها ومدتها بعد الحصول على المؤهل وفق الاحتياج التعليمي.. المزيد هنا