“أدعية مهمة للطلاب”.. مع انطلاق “نافس” وترقب اختبارات نهاية الفصل الثالث

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انطلقت صباح اليوم الأحد 17 شوال 1444هـ الموافق 7 مايو 2023م، الاختبارات الوطنية “نافس” التي تعقدها هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم.

اختبارات نافس

وتأتي هذه الاختبارات، بهدف قياس التحصيل التعليمي لطلبة المدارس والمساهمة في تحسينه، وتحفيز التميز والتنافس الإيجابي.

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وقبل أيام انطلقت اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية.

وشملت الاختبارات، طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وطلاب المرحلة المتوسطة، والصف الأول والثاني الثانوي.

درجات أعمال السنة

وقالت وزارة التعليم، إنه سيتم وضع درجات أعمال السنة على ضوء الاختبارات، بواقع 20 درجة، يضاف إليها درجات المهام الأدائية والأعمال والمشاريع التي يقوم بها الطالب خلال العام.

ويستمر الفصل الدراسي الثالث لمدة ثلاثة عشر أسبوعًا دراسيًا، بما في ذلك أسبوع الاختبارات نهاية الفصل.

ويختتم الفصل الدراسي الثالث بنهاية دوام الخميس الموافق 22 من يونيو 2023، الموافق 4 من ذي الحجة 1444.

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موعد الاختبارات النهائية

ويتضمن الجدول الزمني للفصل الدراسي الثالث الإجازة المطولة الوحيدة في موعدها يومي 8 و9 من ذي القعدة الموافق يومي 28 و29 من مايو 2023.

ويبدأ موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث في 18 من يونيو 2023 والذي يوافق يوم 29 من ذي القعدة 1444 هـ.

وتستمر الاختبارات لمدة عشرة أيام، وبذلك ستكون نهاية جدول الاختبارات النهائية في 22 من شهر يونيو الذي يوافق 4 من ذي الحجة 1444هـ.

أدعية قبل وبعد المذاكرة وأثناء الاختبارات

– أدعية

قبل المذاكرة

اللهم أني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين

اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وإسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل

بعد المذاكرة

اللهم إني استودعتك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فردّه عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

يوم الاختبار

اللهم إني توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك

عند دخول قاعة الاختبار

رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا

قبل البدء بحل الاختبار

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي

بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا أرحم الراحمين

أثناء الاختبار

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث

عند النسيان

اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع عليّ ضالتي

بعد الانتهاء من الاختبار

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

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