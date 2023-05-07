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تنبيه مهم من حساب المواطن.. على المستفيدين المسجلين بالتأمينات القيام بهذا الإجراء فوراً
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تنبيه مهم من حساب المواطن.. على المستفيدين المسجلين بالتأمينات القيام بهذا الإجراء فوراً

تنبيه مهم من حساب المواطن.. على المستفيدين المسجلين بالتأمينات القيام بهذا الإجراء فوراً

تنبيه مهم من حساب المواطن.. على المستفيدين المسجلين بالتأمينات القيام بهذا الإجراء فوراً
٠٨:٤٥:٤٤ م، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح حساب العناية بالمستفيدين التابع لحساب المواطن، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إجراء ضروريا يجب على المستفيدين القيام به.

الإفصاح عن الدخل

وقال حساب المواطن إنه في حال كان اسم التابع مسجل لدى التأمينات الإجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن.

وسيتم احتسابه من ضمن الدخل وفي حال انطبقت عليه شروط الاهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم

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الضمان الاجتماعي

وفي سياق آخر، قال حساب المواطن، إنه لا تأثير على مستفيدي الضمان الاجتماعي من برنامج الدعم.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد مستفيدي الضمان الاجتماعي حول ما إذا كان في إمكانه الاستفادة أيضًا من حساب المواطن، أم لا؟

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “برنامج حساب المواطن منفصل عن الضمان الاجتماعي ولا يؤثر عليه”.

وأتاحت الخدمة للفرد المستقل التسجيل، مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وتشمل:

-صك الملكية للسكن.

-أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد.

-أو تعريف سكن من قطاع عسكري – حكومي – خاص.

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أخبار السعودية اليوم الضمان الاجتماعي تنبيه مهم حساب المواطن

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