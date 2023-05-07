100 ألف منتظر.. مشاكل تقنية تواجه أولياء الأمور أثناء التسجيل الإلكتروني للطلاب الجُدد

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اشتكى عدد كبير من أولياء الأمور، من مشكلات تقنية وضغط عالي على نظام تسجيل الطلاب المستجدين.

وتزامنت شكاوى أولياء الأمور وسط إقبال كبير على تسجيل الطلاب إلكترونيًا في الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال.

100 ألف منتظر

وشهد نظام تسجيل الطلاب المستجدين وجود طابور انتظار تجاوز 100 ألف منتظر، ووصل الوقت المخصص للانتظار أكثر من ساعة، فضلا عن الوقت المتوقع للتسجيل.

مطالبات أولياء الأمور

ونقلت صحيفة “اليوم” عن ولي أمر أحد الطلاب ويدعى محمد النعيمي، قوله، إنه : “منذ الإعلان عن بدء التسجيل كان الموقع بطئ والطابور يصل إلى عشرات الآلاف ومدة الانتظار طويلة وعند الوصول لا تظهر المدراس على الخريطة.

بينما تظهر في أحياء أخرى بعيدة، إضافة إلى ظهور رسالة تقول (عفواً، نعتذر منك ليس لديك أبناء مؤهلين)”.

فيما طالب أحمد الوبرة، ولي أمر، بتوضيح كافة الحلول في التسجيل وتطمين أولياء الأمور بضمان تلبية رغباتهم في تسجيل أبنائهم في المدارس القريبة منهم .

انطلاق التسجيل

وانطلقت اليوم الأحد، عملية تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم 1445هـ، من خلال الموقع الإلكتروني من هنا.

بدء التسجيل

وبدأ اليوم الأحد، عملية التسجيل للطلاب والطالبات بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1445 هـ، على أن يتم إرسال رسائل إلكترونية لأولياء الأمور بالقبول بتاريخ 1444/11/15هـ.

وفيما يلي الدليل الإرشادي لأولياء الأمور للمساعدة في عملية التسجيل الإلكتروني التي أتاحتها وزارة التعليم تيسيرًا عليهم:

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طريقة التسجيل

-يصل إشعار إلى هاتف ولي الأمر من وزارة التعليم.

-قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بالخدمة.

-سجل الدخول بعدها عبر النفاذ الوطني.

-قم بالموافقة على الضوابط والشروط.

-حدد التابع الذي ترغب في تسجيله.

-قم بتحديد العنوان الوطني الخاص بك أو اضغط عنوانًا آخر من الخارطة بشكل يدوي.

-حدد المدارس القريبة من السكن.

-يمكنك أن تقوم باختيار مدارس بعيدة عن نطاق السكن.

-أدخل الرغبات الخاصة بالمدارس (5 رغبات بحد أقصى).

-بيانات فحص اللياقة للطالب حال توافرها، ويمكن إرسال الطلب مباشرة.

-سوف يظهر لك إشعار بنجاح الطلب، وبعد التقديم تصلك رسالة تحتوي رقم الطلب.

-سوف يتم مراجعة طلبك للرد عليك.

– يمكنك متابعة الطلب من خلال تطبيق طلباتي.

-سوف يتم إرسال نتيجة القبول إليك بعد انتهاء فترة التسجيل المحددة.

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أعمار القبول في الصف الأول الابتدائي

في حال عدم حصول الطالب على الروضة، لابد أن يكون الطالب المتقدم للصف الأول الابتدائي في عمر 5 سنوات و9 أشهر.

أما إن كان حاصلاً على الروضة، فيتراوح عُمره من خمسة سنوات و6 أشهر إلى 5 سنوات وأقل من 9 أشهر.