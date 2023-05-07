معهد الإدارة العامة يعلن فتح التسجيل في برامج اللغة الإنجليزية

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أعلن معهد الإدارة العامة مُمثلاً في مركز الأعمال فتح التسجيل في برامج اللغة الإنجليزية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.

البرامج المتاحة:



1- برنامج اللغة الإنجليزية العام (حضوري):

– جدة، الدمام، عسير (رجال / نساء).

– تفاصيل (اضغط هنا).

2- برنامج اللغة الإنجليزية (عن بُعد):

– (رجال / نساء).

– تفاصيل (اضغط هنا).

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3- برنامج اللغة الإنجليزية شبه المكثف (حضوري):

– (رجال / نساء).

– (الرياض، عسير).

– تفاصيل (اضغط هنا).

تاريخ التنفيذ:

– يوم الأحد بتاريخ 1444/11/15هـ الموافق 2023/06/04م.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/10/17هـ الموافق 2023/05/07م.

طريقة التسجيل:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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