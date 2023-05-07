معهد الإدارة العامة يعلن فتح التسجيل في برامج اللغة الإنجليزية
تواصل – فريق التحرير:
أعلن معهد الإدارة العامة مُمثلاً في مركز الأعمال فتح التسجيل في برامج اللغة الإنجليزية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.
البرامج المتاحة:
1- برنامج اللغة الإنجليزية العام (حضوري):
– جدة، الدمام، عسير (رجال / نساء).
– تفاصيل (اضغط هنا).
2- برنامج اللغة الإنجليزية (عن بُعد):
– (رجال / نساء).
– تفاصيل (اضغط هنا).
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3- برنامج اللغة الإنجليزية شبه المكثف (حضوري):
– (رجال / نساء).
– (الرياض، عسير).
– تفاصيل (اضغط هنا).
تاريخ التنفيذ:
– يوم الأحد بتاريخ 1444/11/15هـ الموافق 2023/06/04م.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/10/17هـ الموافق 2023/05/07م.
طريقة التسجيل:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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