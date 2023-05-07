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معهد الإدارة العامة يعلن فتح التسجيل في برامج اللغة الإنجليزية
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معهد الإدارة العامة يعلن فتح التسجيل في برامج اللغة الإنجليزية

معهد الإدارة العامة يعلن فتح التسجيل في برامج اللغة الإنجليزية

معهد الإدارة العامة يعلن فتح التسجيل في برامج اللغة الإنجليزية
٠٨:١٣:٢٣ م، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن معهد الإدارة العامة مُمثلاً في مركز الأعمال فتح التسجيل في برامج اللغة الإنجليزية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.

البرامج المتاحة:

1- برنامج اللغة الإنجليزية العام (حضوري):
– جدة، الدمام، عسير (رجال / نساء).
– تفاصيل (اضغط هنا).

2- برنامج اللغة الإنجليزية (عن بُعد):

– (رجال / نساء).
– تفاصيل (اضغط هنا).

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3- برنامج اللغة الإنجليزية شبه المكثف (حضوري):

– (رجال / نساء).
– (الرياض، عسير).
– تفاصيل (اضغط هنا).

تاريخ التنفيذ:

– يوم الأحد بتاريخ 1444/11/15هـ الموافق 2023/06/04م.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/10/17هـ الموافق 2023/05/07م.

طريقة التسجيل:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اللغة الإنجليزية برامج اللغة الإنجليزية معهد الإدارة العامة

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