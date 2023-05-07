هل شطب السجل يعفي المؤسسات والشركات من الوفاء بالالتزامات؟
تواصل – فريق التحرير:
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن شطب السجل لا يعفي من الوفاء بالالتزامات للمؤسسة ويتم فرض غرامات تأخير عن كل شهر.
جاء ذلك في رد على سؤال مغرد استفسر بشأن شطب السجل التجاري وهل يترتب عليه الإعفاء من الالتزامات.
شطب السجل التجاري
وأجابت التأمينات عبر حساب العناية بالعملاء بقولها “عزيزي العميل شطب السجل لا يعفي من الوفاء بالالتزامات للمؤسسة و يتم فرض غرامات تأخير عن كل شهر تأخير بالسداد ٢٪”.
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وأضافت “يمكنك التقدم بطلب إعفاء من الغرامات عن طريق حساب المنشأة من خلال أيقونة الخدمات المالية ثم أيقونة إعفاء من غرامات التأخير”.
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، اليوم السبت، شروط صرف الدفعة الواحدة للمشترك قبل بلوغ سن الستين أو حدوث عجز.
5 شروط لتعويض الدفعة الواحدة
وأورد حساب العناية بالعملاء، التابع للتأمينات الاجتماعية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن شروط تعويض الدفعة الواحدة للمشترك لعملاء نظام التأمينات هي:
1- يحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز وذلك وفقاً للحالات التالية:
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2- المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.
3- من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة 5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من (120) شهراً
4- المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك
5- من أسقطت عنه الجنسية السعودية
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صرف معاشات ساند
وفي سياق منفصل، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم اليوم صرف دعم “ساند” للمتعطلين عن العمل.
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اهلا بك،عزيزي العميل شطب السجل لا يعفي من الوفاء بالالتزامات للمؤسسة و يتم فرض غرامات تأخير عن كل شهر تأخير بالسداد ٢٪ ويمكنك التقدم بطلب إعفاء من الغرامات عن طريق حساب المنشأة من خلال أيقونة الخدمات المالية ثم أيقونة إعفاء من غرامات التأخير.نسعد بخدمتك. pic.twitter.com/eVctkUqklA
— العناية بالعملاء (@GosiCare) May 6, 2023