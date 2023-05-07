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مستشفى الملك خالد بالخرج ينقذ حياة مقيم من جلطة دماغية
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مستشفى الملك خالد بالخرج ينقذ حياة مقيم من جلطة دماغية

مستشفى الملك خالد بالخرج ينقذ حياة مقيم من جلطة دماغية

مستشفى الملك خالد بالخرج ينقذ حياة مقيم من جلطة دماغية
٠٧:٣١:٤٧ م، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

استقبل طوارئ مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج عضو تجمع الرياض الصحي الأول مقيم في العقد الخامس من العمر وهو يعاني من صعوبة في الكلام والحركة.

إنقاذ مقيم:

وتم إجراء الاسعافات الأولية له بشكل فوري، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة؛ ليتبيّن وجود جلطة دماغية.

وقام الفريق الطبي بقيادة استشاري الباطنة د. ماجدة عبدالله واخصائي الباطنة د. عبدالرحمن بشير بنقل المريض إلى قسم العناية الحرجة ووضع خطة علاجية لإذابة الجلطات.

وجاء ذلك بالتواصل مع مستشفى صحة الافتراضي ، وبعد 24 ساعة من استجابة المريض للخطة العلاجية واستقرار حالته وتجاوزه مرحلة الخطر، تم نقله إلى قسم التنويم العام حتى غادر المستشفى وهو بصحة جيدة -ولله الحمد-.

وأشار مساعد المدير للخدمات الطبية بالمستشفى د.محمد المانع أنه ولله الحمد أصبحت هذه الحالات بالإمكان علاجها بالمستشفى دون الحاجة إلى إحالة المريض لمستشفى آخر كما في السابق.

وأضاف إلى أهمية وعي المجتمع بأسباب الإصابة بالجلطات الدماغية وأعراضها، وإدراك أهمية الوقت بالوصول إلى قسم الإسعاف والطوارئ وتلقي العلاج؛ حيث أنه يسهم بشكل كبير في تفادي أضرار الجلطة ومضاعفاتها.

واختتم “الدكتور المانع” حديثه قائلاً : “مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج يسعى لتقديم الخدمات العلاجية وتجويدها وفق أهداف التحول الصحي لتحقيق رؤية المملكة 2030”.

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الكلمات الدلالية:
إنقاذ حياة مقيم الخرج جلطة دماغية مستشفى الملك خالد

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