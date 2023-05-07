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عملاق التكنولوجيا IBM يستبدل الذكاء الاصطناعي بموظفي الشركة

عملاق التكنولوجيا IBM يستبدل الذكاء الاصطناعي بموظفي الشركة

عملاق التكنولوجيا IBM يستبدل الذكاء الاصطناعي بموظفي الشركة
٠٨:١٥:٠١ م، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أفصحت شركة التكنولوجيا والكمبيوتر الأمريكية العملاقة IBM آي بي إم، عن رغبتها في التخلي عن المزيد من الموظفين، وتقليل أعداد الذين تعينهم للقيام بوظائف معينة لأنه يمكن استخدام تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للقيام بتلك الوظائف.

ثلث وظائف الموارد البشرية 

من جانبه، قال أرفيند كريشنا، الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية، إنه يمكن الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحل محل ثلث وظائف إدارة الموارد البشرية على سبيل المثال خلال خمسة أعوام، حسب “بلومبرج”.

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26 ألف موظف

وقررت شركة آي بي إم التي تضم 26 ألف موظف لا يتعاملون بشكل مباشر مع العملاء، تعليق أو إبطاء وتيرة تعيين موظفين جدد لوظائف الحسابات والكتبة، مع استمرار بعض الوظائف الحالية دون تعيين موظفين لها، حسب “الاقتصادية”.

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وظائف مهددة

وأظهرت دراسات وأبحاث سابقة أن مهنا محددة أكثر عرضة للتغييرات المهمة خلال الأعوام المقبلة مع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي للقيام ببعض الأعمال التي كان يؤديها بشر في السابق.

وتهدد تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي أصحاب بعض المهن المرتبطة بكتابة نصوص مثل المبرمجين والمترجمين، في حين يمكن القيام بنحو نصف وظائف المحاسبات باستخدام هذه التكنولوجيا بصورة أسرع وأدق بحسب دراسة لجامعة بنسلفانيا الأمريكية.

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الاستغناء عن موظفين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي شركة IBM الأمريكية شركة اي بي إم

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