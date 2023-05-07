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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
٠٨:٠٢:٥٥ م، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77 تشابا كيروشي.

الأوضاع في المنطقة

وبحث الجانبان خلال الاستقبال الأوضاع في المنطقة والجهود الدولية المبذولة حيالها، كما تم مناقشة جهود المملكة ومبادراتها في مجال الحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي، بما في ذلك مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي تستهدف الوصول إلى الطاقة المتجددة والحياد الصفري.

حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل.

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الكلمات الدلالية:
الأمم المتخدة السعودية شؤون المناخ عادل الجبير

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