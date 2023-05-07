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“لؤلؤة مضيئة على برج مجدول بالرياض”.. القمر البدر يزيّن سماء العاصمة

“لؤلؤة مضيئة على برج مجدول بالرياض”.. القمر البدر يزيّن سماء العاصمة

“لؤلؤة مضيئة على برج مجدول بالرياض”.. القمر البدر يزيّن سماء العاصمة
٠٧:٥٧:٥٤ م، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للقمر البدر يزين سماء العاصمة الرياض، وظهر مثل اللؤلؤة المضيئة على برج مجدول بالرياض.

القمر البدر

ووثقت صورة مذهلة التقطتها كاميرا المصور على المبارك، ونشرها حساب “طرق الرياض”، القمر البدر في سماء العاصمة في مشهد مبهج يسر الناظرين.

طقس اليوم

وعن أجواء طقس اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران.

رياح نشطة

وأضاف التقرير أن السماء ستكون غائمة جزئياً مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية.

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الكلمات الدلالية:
الرياض العاصمة القمر القمر البدر برج مجدول

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