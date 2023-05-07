مع اقتراب الصيف.. احذر “الأحذية الضيقة”: لن تصدق ما تفعله بقدميك

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يتسبب الجلوس لفترات طويلة في تراكم السوائل بالجسم ويؤدي لتورم الأطراف والساقين، لكن تبليلها بالماء يساعد في تقليل الانتفاخ.

تورم القدمين:

ونصح خبراء وأطباء أن الأمر يستلزم الحصول على تبريد كافٍ للجسم|، وسرعان ما يصبح احتباس الماء بالجسم ملحوظًا كلما طالت فترات التعرض لموجات الحر، خاصة في الصيف.

وتوجد طرق مختلفة يمكن بها القضاء على احتباس الماء، ومن بينها:

1-الحركة: بمجرد أن تبدأ الشمس في الغروب وتنخفض درجات الحرارة يجب ممارسة تمارين رياضية، فالسير أو الركض الخفيف أو ركوب الدراجة وسط بيئة خضراء، كلها تنشط الدورة الدموية في الساقين.

2- تجنب الأحذية الضيقة: في حالة انتفاخ ساقيك وقدميك جراء ارتفاع درجات الحرارة فلن تحتاج إلى أحذية لتقييدها أكثر وما عليك إلا ارتداء أحذية مفتوحة ومريحة.

3- الحرص على التبريد كل فترة: ينصح بالاستحمام أثناء النهار وما عليك سوى تبليل الرجلين لبضع دقائق بالماء البارد ثم أخذ فترات راحة كل بضع ثوان وتدفئتها في الشمس مرة أخرى.

4- تنشيط الدورة الدموية: ارفع قدميك للأعلى، هذا يجعل من السهل على الدم أن يتدفق إلى القلب.

5- الأكل والشرب بشكل صحيح: يعتبر شرب كمية كافية من الماء أمرا مهما للحفاظ على استمرار دوران الدم ومن الأفضل استخدام المياه المعدنية أو شاي الأعشاب غير المحلى.

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