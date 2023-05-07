9 آلاف حالة إصابة بالملاريا في دولة عربية
تواصل – فريق التحرير:
سجلت السلطات الصحية بمحافظة تعز، جنوبي غرب اليمن، اليوم الأحد، أكثر من 9 آلاف إصابة، بوباءي الملاريا وحمى الضنك، في المحافظة منذ مطلع العام الجاري.
6 آلاف حالة
وحسب وسائل إعلام محلية، ذكر الإعلام الصحي، أنه سجل 6 آلاف و600 حالة إصابة بوباء الملاريا، خلال 4 أشهر، منها ثلاثة آلاف حالة مؤكدة، في المدينة.
وأشار إلى تسجيل ألفين و413 حالة إصابة بوباء حمى الضنك في المحافظة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أبريل.
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وفي أبريل الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، إصابة أكثر مليون شخص سنويًا في اليمن بمرض الملاريا.
جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة، أمس الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الملاريا الذي يوافق 25 إبريل من كل عام.
مليون حالة إصابة بالملاريا كل عام
وقالت المنظمة: “تشير التقديرات إلى أن أكثر من 21 مليون شخص في اليمن يعيشون في مناطق معرضة لخطر الإصابة بالملاريا”.
وأضافت أن “هناك أكثر من مليون حالة إصابة بالملاريا كل عام باليمن”.
مكافحة حشرة الباعوض الناقلة للملاريا
وبحسب البيان، نفذت المنظمة بدعم من البنك الدولي بين نوفمبر وديسمبر 2022 حملة رش لمكافحة حشرة الباعوض الناقلة للملاريا في 54 مقاطعة من المناطق الأكثر تضررًا بالمرض بأنحاء اليمن.
وذكر أن “الحملة هدفت لحماية مليوني شخص من الأمراض التي ينقلها الباعوض مثل الملاريا وحمى الضنك”.