9 آلاف حالة إصابة بالملاريا في دولة عربية

تواصل – فريق التحرير:

سجلت السلطات الصحية بمحافظة تعز، جنوبي غرب اليمن، اليوم الأحد، أكثر من 9 آلاف إصابة، بوباءي الملاريا وحمى الضنك، في المحافظة منذ مطلع العام الجاري.

6 آلاف حالة

وحسب وسائل إعلام محلية، ذكر الإعلام الصحي، أنه سجل 6 آلاف و600 حالة إصابة بوباء الملاريا، خلال 4 أشهر، منها ثلاثة آلاف حالة مؤكدة، في المدينة.

وأشار إلى تسجيل ألفين و413 حالة إصابة بوباء حمى الضنك في المحافظة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أبريل.

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وفي أبريل الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، إصابة أكثر مليون شخص سنويًا في اليمن بمرض الملاريا.