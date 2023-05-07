حصان يفسد تتويج الملك تشارلز ويدهس الحاضرين (فيديو مخيف)

تواصل- فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام، حصانًا خرج عن السيطرة ليصطدم بحشد من الحاضرين لتتويج ملك بريطانيا الملك تشارلز.

حصان هائج في تتويج الملك تشارلز:

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله جمعا من الحاضرين، كانوا ينتظرون مشاهدة موكب تتويج الملك تشارلز الثالث.

وذكرت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، أن الحصان الجامح خرج عن السيطرة وعاد إلى الخلف في اتجاه الحشود المساندة.

كما ابتعد الحراس عن الطريق بينما كان الحصان يعود للخلف كاسرًا الحاجز في اتجاه المتفرجين الذين تفرقوا بسبب فعل الحصان الصادم والمفاجيء للجميع.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك وقع، أثناء اصطحاب الملك تشارلز والملكة كاميلا إلى المركز التجاري بعد تتويجهما.

وقد حاول الحارس، وهو فوج من سلاح الفرسان، كبح جماح الحصان عبر الطريق، أثناء اصطفاف الآلاف من البريطانيين أثناء احتفالهم بتتويج الملك تشارلز.

رشق الملك تشارلز بالبيض:

وفي وقت سابق أقدم شاب بريطاني، على قذف الملك تشارلز وزوجته بأربع بيضات، لدى وصولهما لحضور حفل في يورك.

فيما ألقت الشرطة البريطانية، بالقبض على الرجل، حيث اندفع ضباط الشرطة لسحب متظاهر كان يهتف “هذا البلد بني على دماء العبيد”، بعد أن ألقى البيض على الملك. فيما هتف آخرون “حفظ الله الملك”.

اقرأ أيضا

شاهد.. هجوم بالبيض على الملك تشارلز وزوجته