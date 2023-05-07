تقويم التعليم: اختبارات نافس شملت 21 ألف مدرسة

تواصل – فريق التحرير:

انطلقت صباح اليوم الأحد 17 شوال 1444هـ الموافق 7 مايو 2023م، الاختبارات الوطنية “نافس” التي تعقدها هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم.

وتأتي هذه الاختبارات، بهدف قياس التحصيل التعليمي لطلبة المدارس والمساهمة في تحسينه، وتحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، وقياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية، ودعم تحقيق مستهدفاتها.

وستطبق هذه الاختبارات، التي تعدُ ضمن مسارات برنامج التقويم الوطني للمدارس (نافس)، على أكثر من مليون طالب وطالبة في قرابة 21 ألف مدرسة تمثل كل المدارس الابتدائية والمتوسطة في كافة مناطق المملكة، وسيتم تطبيقها داخل المدارس أثناء اليوم الدراسي.

انطلاق الاختبارات الوطنية نافس

وتأتي هذه الاختبارات التي تعقد للمرة الثانية بالمملكة، انطلاقًا من الأدوار التكاملية والتنسيق المتواصل بين الهيئة ووزارة التعليم لتحقيق الأهداف الوطنية وفي مقدمتها مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية 2030.

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وتقيس هذه الاختبارات مستوى ما تعلمه الطلبة، وما يستطيعون القيام به في نهاية ثلاث مراحل تعليمية وهي مرحلة الصفوف الأولية المبكرة والمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة، ويتم من خلال هذه الاختبارات توفير بيانات دقيقة عن جودة التعليم المدرسي يمكن من خلالها تحديد مواطن القوة وفرص التطوير والتحسين لرفع جودة التعليم العام في المملكة ودعم صناعة القرار فيه، ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة التعليم وكافة عناصر منظومة التعليم العام.​

المقاييس والاختبارات التعليمية

يذكر أن اختبارات ” نافس ” تأتي استنادًا إلى تنظيم الهيئة الذي حدد اختصاصات الهيئة ومنها “بناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات التعليمية كالاختبارات الوطنية في مراحل التعليم العام ذات العلاقة بتقويم التعليم العام”. كما ستقوم الهيئة بإتاحة نتائج الاختبارات الوطنية المفصلة في بطاقة خاصة بذلك لكل مدرسة ولكل مكتب وإدارة تعليم مع نشر النتائج العامة في مؤشر “ترتيب”.

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