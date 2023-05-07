الدعم السريع تواصل نشر فيديوهات للاستيلاء على معدات عسكرية

تواصل – فريق التحرير:

نشر الحساب الرسمي لقوات الدعم السريع في السودان، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو، زعم أنه لأحد المخازن العسكرية التي استولت عليها الدعم السريع.

معدات عسكرية

وأظهر الفيديو، معدات عسكرية، وقطع للدبابات منها الإطارات والدروع الحديدة، وما يشبه القذائف العسكرية، وقال موثق الفيديو إنه جرى الاستيلاء عليها من قبل قوات الدعم السريع.

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مقر منطقة العاصمة العسكرية

وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو، شاركه حساب قوات الدعم السريع، عبر موفع التواصل الاجتماعي “تويتر”، احتلال قوات الدعم لمقر منطقة العاصمة العسكرية بالخرطوم.

وتستمر المعارك بين الجيش السوداني، وقوات الدعم، رغم إعلان الهدنة، لمدة 7 أيام، واتفاق الطرفين على وقف إطلاق النار واللجوء إلى التفاوض.

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وعلى الصعيد الدبلوماسي، حذر أمين عام جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، من استفحال الصراع الحالي وتحوله لجولة أولى في معركة ممتدة، ما قد يقسم السودان لأقاليم متناحرة.

لابد من دعم المبادرة السعودية الأمريكية

وأكد في تصريخات له اليوم، أن المبادرة السعودية الأمريكية بشأن السودان تستحق الدعم، مبينًا أن السودان اليوم في مفترق طرق وكلي ثقة في أن الدول العربية لن تدخر جهدا لمساندته.